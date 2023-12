Un sello ultrasónico para el corazón y un algoritmo que predice la migraña

Es del tamaño de un sello de correos. Visualiza órganos del cuerpo entre los que se encuentran el corazón y los pulmones, entre otros. Se trata de un innovador adhesivo ultrasónico para capturar imágenes a través de ondas de sonido dirigidas al cuerpo. Y no es ciencia ficción. Desarrollado por un equipo de ingenieros del Instituto de tecnología de Massachusetts (MIT). Solo hay que adherirlo a la piel y la tecnología hace el resto, produciendo imágenes de forma continua en alta resolución de los principales vasos sanguíneos y órganos más profundos como el corazón, los pulmones y el estómago. Se ha podido observar el cambio de diámetro de los principales vasos sanguíneos cuando los voluntarios estaban sentados o de pie o cuando el corazón cambia de forma a medida que se esfuerza durante el ejercicio físico. Datos proporcionados por esta novedosa pegatina que los expertos tendrán que interpretar.

Y ahora les hablo de un startup, otra innovación que han desarrollado dos científicos españoles, que es capaz de predecir crisis de migraña mediante un algoritmo que monitoriza distintas variables fisiológicas mediante una pulsera inteligente y que percibe el inicio del dolor. Sus creadores José Luis Ayala, catedrático de la Universidad Complutense, y la doctora Ana Gago, responsable de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, con la colaboración de varios ingenieros y médicos, han llevado a cabo el proyecto Brain Guard que monitoriza de forma mínimamente invasiva para el paciente, una serie de variables fisiológicas cuyos datos combinados con otros y con el algoritmo resultante, el dispositivo hace una predicción del riesgo de sufrir una crisis de migraña. Aunque no se puede asegurar con certeza, lo cierto es que se ha testado el porcentaje de aciertos y puede prevenir más de siete de cada diez migrañas del paciente, aseguran sus creadores.

De forma clínica la tecnología Brain Guard ya está validada y ahora se está estudiando y pendiente de validar en siete hospitales españoles, que con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), comenzaría su comercialización. Una buena noticia para los más de 5 millones de españoles que padecen migraña, enfermedad neurológica más prevalente en nuestro país.

Siguiendo con tecnología puntera, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), han diseñado un dispositivo implantable que transporta cientos de miles de células islote junto con su propia fábrica de oxígeno a bordo para mantenerlas sanas. Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el dispositivo podría ayudar a pacientes diabéticos de tipo 1 y a prescindir de las inyecciones de insulina. Las células de islotes pancreáticos son capaces de producir insulina cuando sea necesario, pero uno de los principales obstáculos de este método es que, una vez implantadas, las células acaban quedándose sin oxígeno y dejan de producir insulina.

Lo que no tiene ningún tipo obstáculos es el gran avance producido en la curación de la diabetes tipo 2 mediante una cirugía laparoscópica con rayos infrarrojos. Por medio de colorantes especiales, el verde indocianina, permiten observar la microvascularización por fluorescencia con una gama de variación del azul, verde claro a negro, en función de la vascularización del órgano o estructura en que se aplique. Lo que aporta mayor seguridad y mejores resultados en la cirugía de la diabetes tipo 2, suponiendo uno de los últimos avances de aplicación en cirugía para curar la enfermedad. El pionero de la técnica, el reconocido doctor Carlos Ballesta López, todo un referente nacional e internacional en cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas. Una alternativa segura y eficaz para curar la diabetes tipo 2.