El hipnoparto que no requiere hipnosis

Los vídeos de animales y bebés son los seres más adorables que arrasan en redes sociales. Tengo una mascota y lo he comprobado en primera persona. Tengo dos nietas pequeñas y son cientos las visualizaciones que subo de ellas. En los últimos días se ha viralizado un vídeo en Twitter en el que se puede ver a una mujer llevarle a su padre su perrito, mientras está ingresado en un hospital debido a un ictus. La escena hizo llorar a todo el mundo viendo las imágenes que la nieta había subido a distintas plataformas. Miles de bonitos mensajes se dirigieron al abuelo enviándole buenos deseos y una pronta recuperación. Dulces y tiernos momentos vividos por el abuelo y su perrito.

Volviendo a los bebés, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2022 en España han nacido 329.812, la cifra más baja desde 1941. Las mujeres buscan métodos alternativos que ayuden a mitigar el dolor provocado por el parto. Pues bien, una conocida presentadora, modelo y colaboradora de televisión, casada con un acreditado cocinero español especializado en cocina de vanguardia y ganador de cuatro estrellas Michelín, dará a luz en los próximos días y quiere utilizar el hipnoparto. A pesar del nombre, no requiere hipnosis. Así lo ha revelado ella misma. Es un procedimiento que busca que la embarazada se encuentre en un estado de relajación profunda a través de la meditación. No va a tener contracciones, va a tener olas uterinas, ha dicho. Surfeo que también ha realizado Kate Middleton, la Princesa de Gales, a través del hipnoparto, técnica muy habitual en Reino Unido. Donde esté la epidural que se quite el oleaje uterino…

Cada año se diagnostican en España 5.000 nuevos casos de tumores cerebrales. Según los datos aportados por la SEN (Sociedad Española de Neurología) en adultos, el 2% de los cánceres diagnosticados y el 15% en niños. Desde este organismo advierten que este tipo de tumores aglutina más de 120 tipos en el sistema nervioso, incrementándose el número de casos por año, debido a la mejora de las técnicas de imagen para su diagnóstico y al progresivo envejecimiento de la población. En España se estima que hay alrededor de 20.000 personas que padecen algún tipo de tumor cerebral, y el prestigioso neurocirujano Francisco Villarejo reconoce que no se conoce el origen de la mayoría de los tumores cerebrales, por ello es fundamental hacer un diagnóstico correcto cuanto antes para para poder extraerlo. Los síntomas más frecuentes son los trastornos del comportamiento, crisis epilépticas, vómitos, alteraciones visuales, fiebre, fatiga o dolores de cabeza…

Yo que soy persona hipocondríaca, tendré que estar al loro.

En una época de cambios como la que vivimos, parece ser que ahora cada vez son más las personas que tienen pólizas de decesos con enfoque medioambiental. Sí, sí, un servicio funerario sostenible. Optar por un funeral ecológico que implique un compromiso y una responsabilidad hacia el plantea. Alternativas más sostenibles para reducir nuestro impacto ambiental en el momento final de nuestra vida y garantizar que nuestra última huella en este mundo no se convierta en residuos perjudiciales. Yo, en mi último adiós, espero minimizar al máximo ese impacto. ¡Lagarto, lagarto!