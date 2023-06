La longevidad y el secreto del rejuvenecimiento. Luego está Gourmeats

Para los amantes de los juegos retro y de las máquinas recreativas, en salones exclusivos, era indispensable el tacto de las palancas, las luces, el sonido y el ambiente del local. La edad dorada de las máquinas recreativas finalizaba a mediados de los años 90 con la llegada de sistemas domésticos capaces de replicar el nivel de esos artilugios sin necesidad de introducir monedas. Hoy, la sociedad está cambiando y el fenómeno del rejuvenecimiento y la longevidad saludable representa un desafío para la sociedad actual. Centros médicos con técnicas no invasivas que aplicadas precozmente y con unos buenos hábitos de vida saludable retrasan los signos de envejecimiento.

Nos encontramos con innovadores espacios con exquisitos aromas para generar sensaciones de cuidado, bienestar y relajación. Dotados con los equipos más sofisticados para procedimientos faciales, corporales, dolores circulatorios, técnicas para el moldeado corporal, pérdida de masa grasa, aumento de la musculatura, vascularización… Dispositivos para mejorar la textura de la piel, restaurar la firmeza de la piel flácida en rostro, cuello y escote, desarrollar los músculos y eliminar el exceso de grasa en pocas sesiones. Tecnología para el aumento de glúteos, tonificación de brazos, mejora de la celulitis, reforzamiento de piernas, etc., etc. Plataformas de presoterapia que estimulan el sistema linfático y el retorno venoso, mejorando el edema producido por la retención de líquidos. Procedimiento efectivo, según los expertos, para moldear la silueta, piernas, nalgas, vientre y evitar el desarrollo de venas varicosas. Terapia de choques térmicos de calor y frío para eliminar la grasa o el procedimiento de rejuvenecimiento cutáneo no invasivo, cuyos efectos son visibles de inmediato y que está teniendo mucho éxito entre las celebrities de todo el mundo. Todo esto y más en un nuevo concepto de clínica creada por el prestigioso doctor Adelardo Caballero, médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y director del Instituto de Obesidad (IOB) para los tratamientos médico-estéticos más vanguardistas del mercado. Pues habrá que probarlo.

Por otro lado, y para crear conciencia sobre el daño físico que corremos las personas que nos exponemos a estrictos regímenes dietéticos y dietas de moda, celebramos, yo el primero, el Día Internacional sin Dietas. Fecha reciente que intenté ir a uno de los fogones más recomendables de la capital, con nombre de la diosa inca de la luna y protectora de la mujer, y no pude encontrar mesa al estar totalmente petado por personas, que, como yo, queríamos conmemorar un día tan señalado. Bromas aparte, es de agradecer que el objetivo del Día Internacional sin Dietas sea erradicar los cánones o estereotipos de belleza, recordar a las víctimas que han sufrido enfermedades relacionadas con desórdenes alimenticios y concienciar de los peligros que representan el uso de productos para adelgazar sin una supervisión médica. Yo, afortunadamente, recurro a especialistas en nutrición, que tratan de ayudarme, sin conseguirlo… ¡pero la culpa es solo mía!

Tal es así, que, ante el fracaso narrado, acabé en un restaurante cuya carta gastronómica se ofrece en el formato más popular del momento, el vídeo interactivo, además de disponer de toda la información necesaria, desde el detalle de cada plato de la carta, su elaboración, nombre, descripción, precios y alérgenos, a cantidades disponibles y sugerencias del chef. Una nueva forma de presentar los platos de un restaurante cuyos promotores recuerdan que un estudio de la Universidad de Granada demuestra que los platos bien presentados activan el placer y la Universidad de Oxford confirma que “comer por los ojos” es más un hecho que una expresión, ya que el cerebro crea vínculos afectivos con platos procesados y presentados aumentando el deseo de comer. Y no le falta razón a Gourmeats. No me extraña que esté arrasando entre los grandes chefs de este país.