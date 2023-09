´Disconnecting people´ y cómo mantener el peso después de una dieta.

Siguiendo los consejos del profesor de ESIC Business & Marketing School, Carlos González, estas vacaciones he sido capaz de desconectar mi cerebro un poquito y algún día, no una semana como proponía él, para no pensar en las tareas pendientes, el regreso y poder descansar para enfrentarme a las exigencias y al estrés de la vuelta a la rutina.

Me he bañado de naturaleza, en el bosque, mar, montaña y en la playa. En moto, quad y barco. Y permitiéndome alguna siesta que otra como sugiere el profesor. He disfrutado de mis pasiones sin estresarme. Cocinando, escuchando música, jugando a las cartas, o simplemente descansando viendo una serie de ‘Netflix’ o yendo al cine. Abrazándome a los míos, familia, amigos y mascota. Según el profesor Carlos González, el cerebro y el cuerpo se nutren de las hormonas que están asociadas a las emociones como el amor, la alegría y la gratitud. He agradecido cada minuto, valorando los pequeños detalles del día y ralentizando mi ritmo. Y, por último, he aprovechado para soñar y visualizar cómo va a ser mi próxima temporada. Sin control, sin exigencias. Sin estar dormido. Soñando despierto. Los 5 tips del profesor que han dado resultado.

Otro de los tips, éste no propuesto por Carlos González, pero que sí he llevado a cabo ha sido evitar comer impulsivamente y los atracones. Prohibirme comer de manera abusiva y estar comedido en una alimentación equilibrada y correcta. Cuestión absolutamente clave y fundamental para nuestra salud y estado físico y mental, según los especialistas en nutrición. De esta manera he logrado adelgazar unos kilos en este periodo estival.

Bien, pues una innovadora investigación de la Universidad canadiense de McMaster, abre un nuevo camino para mantener la pérdida de peso después de hacer dieta. Esto me interesa. Parece ser que han encontrado una vía hormonal que incrementa el número de calorías que se queman durante la pérdida de peso. Se trata de la hormona GDF15 que tiene el potencial de reducir el deseo de comer alimentos grasos, y, además, aumentar la quema de energía en los músculos. En la mayoría de las personas, la pérdida de peso generalmente no se mantiene, en parte debido a las adaptaciones fisiológicas que suprimen el gasto de energía. De momento, es un estudio experimental publicado en Nature pero que promete…

Otros consejos, en esta ocasión ofrecidos por la mayor cadena de fitness de Europa, Basic-Fit, es incorporar estiramientos regulares y una respiración consciente en la rutina de entrenamiento. Afirman que aumenta la sensación de bienestar general también cuando suben las temperaturas. Los estiramientos son fundamentales para aumentar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones mientras haces ejercicio. Según Paula Vercauteren, Fitness Content Specialist de Basic-Fit International, “durante el verano, cuando las temperaturas son más altas y los músculos pueden estar más tensos, es esencial incorporar estiramientos en tu rutina para mantener la amplitud de movimiento y evitar posibles molestias musculares”.

Desde Basic-Fit, señalan la importancia de cuidar la hidratación durante el ejercicio, especialmente en los días calurosos, y consultar siempre a un profesional antes de comenzar cualquier tipo de actividad física.

Algo que yo desconocía es la prevalencia de zurdos que hay en el mundo. El 10,6%, aunque la cifra varía entre un 9,3 % y un 18,1 %, dependiendo de cómo se mida la lateralidad, según el metaanálisis Human Handedness. En mi caso y casa la cifra aumenta al 50% ya que, de 4 hijos, 2 son zurdos.

Basándose en la ciencia, investigadores de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), han encontrado pequeñas diferencias en la corteza motora de una persona zurda, el hemisferio derecho tiene un peso funcional mayor que el hemisferio izquierdo. Según los investigadores, una persona zurda tiene una tendencia a usar en mayor medida o para la mayor parte de las actividades la parte izquierda del cuerpo, la extremidad superior, sobre todo, a veces también la inferior, y esto es así porque las áreas motoras predominantes son las del hemisferio derecho.

Los expertos desaconsejan obligar a un niño zurdo a aprender a escribir con la mano derecha ya que es luchar a contracorriente porque su cerebro se está organizando de esa manera, y lo más beneficioso es dejar que la preferencia se dé en función de cómo está organizado el sistema nervioso. Tenemos a tantos en este país que van a contracorriente…