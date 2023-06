El PSOE se retrata: ni una palabra de agradecimiento

El PSOE ha sido incapaz de dar las gracias al PP por su comportamiento de ayer en Barcelona y Vitoria donde les regaló sus votos para lograr una mayoría constitucionalista

No es que a Feijóo le guste el PSOE, pero al menos sabe distinguir entre ese partido, con todos sus defectos, y los enemigos de España. Por mucho que Sánchez se haya acercado a ambos, convirtiéndolos en socios preferentes, todavía hay un trecho importante que separa al PSOE de los que buscan la destrucción de nuestro país.

El PP sabe reconocer eso incluso en estos tiempos en los que el propio Gobierno ha fomentado el odio, la crispación y la polarización. Es un rayo de luz que alguien sepa levantar la mirada por encima de las rencillas partidistas y el afán legítimo de buscar el poder.

Lo malo es que no se atisba un mínimo de reciprocidad. El PSOE no es capaz agradecer el gesto al PP porque le resulta imposible reconocer a sus rivales ideológicos ninguna virtud. Ni siquiera la defensa de España y la Constitución. Al revés, solo ve intolerancia y fascismo en el PP y no digamos en Vox.

Eso es un problema para España, hasta el punto de que este fin de semana Patxi López comparó a Bildu con Vox, los puso en el mismo plano, en un ejercicio de indecencia política que por desgracia no es nuevo. Sin embargo, el sábado chirrió más que nunca. Mientras el PP cedía sus votos en aras del bien superior, el PSOE ponía a Vox a la altura de Bildu. Así es difícil superar la polarización y el odio.