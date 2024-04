ESpolítica / Ayuso sale reforzada de la ‘cacería’ de Sánchez

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. Pedro Sánchez ha activado el ventilador contra Díaz Ayuso pero lejos de perjudicarle, le está beneficiando electoralmente.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del director del periódico, Benjamín López, y del periodista Ricardo Martin. Además, entrevistamos a Francisco Mercado, periodista de investigación de ESdiario.

Tal y como adelantábamos en ESdiario, la estrategia del sanchismo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al sacar los asuntos con Hacienda de su pareja para intentar desgastarla y desviar la atención del caso Koldo, no ha surtido efecto sino todo lo contrario: el PP refuerza en Madrid su mayoría absoluta si ahora se convocaran elecciones.

Esta es la conclusión de una encuesta a la que ha tenido acceso ESdiario y que dará a conocer el PP. El PP de Madrid encargó un sondeo en medio de las acusaciones del PSOE y de Moncloa sobre el novio de Ayuso y el resultado es desesperanzador para el sanchismo: la presidenta subiría 4 escaños, de 71 a 75 diputados, y superaría la barrera del 50% de los votos, rozando un porcentaje del 51% de las papeletas. El principal perjudicado de una hipotética convocatoria electoral sería precisamente el PSOE, que se hundiría todavía más en Madrid. Ayuso atrae un 7% de votantes del PSOE y un 24% de Vox.

La estrategia de Pedro Sánchez, para tapar el caso Koldo, es evidente, no le está funcionando.

Benjamín López sobre Begoña Gómez: “Moncloa impone el silencio”

En el editorial de ESpolítica, el director de ESdiario, Benjamín López, ha denunciado, ante toda la retahíla de información que está saliendo sobre la mujer del Presidente, Begoña Gómez, que "ese silencio que no sólo atañe a los ministros de Sánchez, a los que se ha transmitido la orden de no hablar de Begoña Gómez, sino también a los periodistas. Tanto es así que nadie ha preguntado a Pedro Sánchez aún por esta cuestión y prácticamente a nadie del Gobierno", remarcó.

"¿Cómo es posible que ocurran estas cosas?", se pregunta Benjamín López. "Pues simple y llanamente vetando a periodistas y medios a los que nunca se concede un turno de preguntas. Los afortunados suelen ser siempre los mismos, compañeros de medios afines al Gobierno que se autocensura y nunca preguntan por una cuestión que debería ser ineludible. Increíble, pero cierto", ha remarcado durante el editorial del programa.

"Lo de no poder preguntar en Moncloa está pasando de castaño a oscuro. Por supuesto a nosotros, ESdiario, no nos han dado la palabra nunca, pero no somos ni mucho menos los únicos. OKdiario y The Objective denuncian lo mismo: un veto permanente a los medios críticos", ha subrayado.

"La otra parte de la estrategia de veto consiste en reducir al máximo las ruedas de prensa de Pedro Sánchez. En España no ha habido ninguna desde diciembre. Es fuera de nuestras fronteras donde el presidente responde a dos o tres preguntas formuladas por los periodistas habituales que le siguen en sus viajes, es decir en un entorno mucho más controlado", sentenció López.

Mercado analiza las sombras de Begoña Gómez: sus exclusivas en ESdiario

El periodista de investigación de ESdiario, Francisco Mercado, ha repasado en una entrevista todas sus últimas exclusivas sobre el caso Koldo y todo lo relacionado con Begoña Gómez.