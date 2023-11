ESpolítica / ¿Son legítimas las manifestaciones en las sedes del PSOE?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de debate y análisis de ESdiario. La indignación ciudadana crece en toda España por la ley de amnistía que Sánchez negocia con Junts y ERC.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del periodista Ricardo Martín. Además, entrevistamos a Ignacio Catalá, diputado en la Asamblea de Madrid por el PP y secretario de transportes del PP de Madrid.

Una marea de indignación ciudadana, y espontánea, crece por toda España. El motivo no es otro que la Ley de Amnistía, además de otros privilegios, que Pedro Sánchez negocia conceder a los independentistas catalanes. Aún sin un acuerdo con Puigdemont, Pedro Sánchez ultima los acuerdos para conseguir su investidura: amnistía, condonación de un 20% de la deuda que Cataluña posee con el FLA y hasta el traspaso de las competencia en materia ferroviaria. Un sinfín de concesiones con un único objetivo. mantenerse en el poder.

Los españoles en las calles frente a las sedes del PSOE

No solo en Madrid. También a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. "España no se va a romper, no lo permitiremos", se escuchaba por doquier en la calle de Ferraz en la noche de este martes. Si algo ha demostrado este segundo día de manifestaciones en las calles de toda España, no solo en Madrid, es que la indignación ciudadana por la negociación de la amnistía que Sánchez está perpetrando con Junts y ERC es ya imparable. Y, tal y como ha podido comprobar ESdiario, salvo pequeños grupúsculos violentos que actuaron a última hora de la noche, las concentraciones -incluida la de Ferraz- se han desarrollado de forma totalmente pacífica.

Es más, el número de asistentes a las concentraciones se ha incrementado. Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, en la manifestación matriz, la de la calle de Ferraz, este martes se han aglutinado el doble de personas. Unos 7000 españoles -solo en Madrid- han reclamado que "Puigdemont se vaya a prisión", tal y como se les escuchaba exclamar.

"El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual. Nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España", publicó Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en su cuenta personal de X.

Portavoces de la Policía denuncian su "uso político"

La UIP, la unidad del CNP encargada de disolver las protestas de este lunes en Ferraz, es "una unidad de control de orden público, está muy jerarquizada. Las decisiones que se toman sobre la UIP viene por la escala de mando, y muchas veces son más políticas que operativas", afirmó este martes el portavoz del sindicato policial JUPOL en COPE.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP), otro sindicato policial, pide el cese del Delegado del Gobierno en Madrid alegando que "se está utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente". No solo eso. Desde la UFP aseguran que "en nuestro País hemos vivido situaciones bastante más graves en materia de orden público que la vivida ayer en el entorno de la sede del PSOE. Recordemos las célebres manifestaciones de rodea el Congreso y el asedio al que se vió sometida la Policía Nacional en Vía Layetana en Barcelona con motivo del Procés. Las órdenes entonces fueron aguantar, aunque nos estuvieran literalmente masacrando, mientras que ayer se ordenó la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se utilizaba", aseguran en un comunicado.

Pedro Sánchez ha perdido el control de su investidura

En conclusión, tal y como relata Benjamín López, subdirector de ESdiario, en el editorial de ESpolítica, a Pedro Sánchez se le está yendo de las manos su propia investidura.

Y es que la sensación creciente es de que ha perdido el control y que la situación se le va de las manos. El problema para España es que el socialista se ha puesto en una situación muy complicada para ir a unas nuevas elecciones y el prófugo Puigdemont no cede ni un milímetro. Sánchez está débil y herido y eso le vuelve más peligroso porque es previsible que acepte en breve casi cualquier exigencia que le planteen los separatistas, para lograr su investidura antes de que todo se le vaya de las manos por completo.