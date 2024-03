Félix Bolaños miente: la Comisión de Venecia no avala la Amnistía, la cuestiona

El ministro Félix Bolaños ha vuelto a justificar la idoneidad de la Ley de Amnistía pactada entre PSOE, Junts y ERC asegurando que la Comisión de Venecia "avala la Ley". No es cierto.

“Hemos hecho nuestras las recomendaciones de la Comisión de Venecia que avala la Ley de amnistía”, aseguró el ministro Félix Bolaños en una improvisada rueda de prensa, este jueves, en el patio del Congreso de los Diputados. Y no es cierto.

"El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha vuelto a mentir. No es cierto que la Comisión de Venecia avale la Ley de la Amnistía, tan siquiera concluyen que sea constitucional o no", comienza explicando Hugo Pereira, periodista de ESdiario, en su videoblog.

En primer lugar, "porque el objetivo de este órgano consultivo del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea, por cierto, es entrar a analizar hasta qué punto la ley de amnistía logra esa reconciliación nacional que dice el Gobierno. Ese es su objetivo primordial, ningún otro", prosigue el periodista.

"Este órgano, por tanto, jamás emite opinión sobre la constitucionalidad o no de una ley", asevera. Y añade que "en segundo lugar, la Comisión de Venecia no aplaude la amnistía, la cuestiona profundamente. Y es que el órgano consultivo considera que dado que la amnistía puede afectar a la cohesión social -'máxime visto la fractura social en España'-, se lee en el informe, aboga por una mayoría cualificada, materializada en un 'acuerdo general que involucre a las fuerzas políticas'", asegura Hugo Pereira.

Además se lee en el informe de la Comisión de Venecia que “debe acotarse muy bien en el tiempo, cosa que este proyecto no hace, y también debe ser impersonal en sus beneficiarios, cosa que no ocurre en la iniciativa española”. No solo eso. "El órgano consultivo también critica el procedimiento elegido, mediante proposición de ley, 'porque el mismo hurta la participación y el debate, no se pueden recibir informes jurídicos que de otra manera serían preceptivos y no se puede escuchar a expertos'", subraya el periodista en su videoblog de ESdiario.

"Y todo esto sin contar que la Comisión de Venecia no pudo analizar el cambio posterior introducido en el texto acordado entre Moncloa y Junts respecto a los delitos de terrorismo. Tampoco entra a valorar tal cuestión", remarca. "No se puede mentir, señor Ministro", sentencia Hugo Pereira.