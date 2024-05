Oscar Puente tiene un problema con las “sustancias" y los “ocho gintonic”

El ministro de Transportes no desperdicia una ocasión para meterse en un charco. Eso pasó en una entrega de premios periodísticos en los que se se le fue la mano con los gintonic.

El ministro tuitero, el ministro más locuaz de este numerosísimo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez es, sin duda alguna, el vallisoletano Óscar Puente, responsable de la cartera de Transportes. No hay charco en el que no se meta. En ocasiones incluso los busca donde no los hay. Es el ministro de las sustancias y los ocho gintonic

Eso pasó este lunes por la noche en la gala de entrega de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana, unos galardones anuales con los que esta asociación distingue a personajes públicos con el Premio Naranja, a aquel que ha mantenido una mejor relación con la prensa, y el Premio Limón, para el que se ha caracterizado por sus desencuentros con los periodistas.

El Naranja en esta ocasión fue para el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, mientras que el Limón se otorgó al mencionado Óscar Puente. El ministro no fue a recoger el premio, pero sí envió un vídeo que se emitió en la gala y que también colgó en sus redes sociales. Y ahí, sin que nadie le pusiera el capote, se arrancó de nuevo en una de sus ya características embestidas.

Esta vez, la víctima de los ataques del ministro tuitero no fue el presidente de Argentina, Javier Milei, al que hace unos días acusó de tomar “sustancias”. Por cierto, esas palabras suyas fuera de lugar hacia el jefe de Estado de un país amigo han dado lugar a una escalada verbal que ha desembocado en un conflicto diplomático entre los dos países. Pero esa es otra historia.

Puente ha pasado de insultar a Milei llamándole “drogadicto” a atacar a Ayuso y sus colaboradores con los “ocho gintonics”. Y todo de manera gratuita.

En esta ocasión, Puente decidió arremeter, sin nombrarlos directamente, contra Isabel Díaz Ayuso y sus colaboradores más cercanos. “Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor que también sufre con los limones aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gintonics diarios”, señaló.

Pero el ministro lenguaraz tenía más munición guardada, esta vez directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata”.

Óscar Puente asegura que «algún asesor» del PP se toma «8 gintonics diarios». Estos son los que luego se tiran al suelo a rabiar y montan crisis diplomáticas cuando les dicen que Begoña Gómez traficaba con influencias (algo por lo que está procesada). pic.twitter.com/f4cZRTWrFM — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) May 21, 2024

En diez días, Puente ha pasado de insultar a Milei llamándole “drogadicto” a atacar a Ayuso y sus colaboradores con los “ocho gintonics”. Y todo de manera gratuita. No puede menos, es superior a sus fuerzas… siempre un charco en el que meterse. Además de un limón quizás habría que regalarle un bozal.