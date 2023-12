El PSOE andaluz se enroca y no acepta reclamaciones a Sánchez ni de la izquierda

Los socialistas andaluces critican que el PP y los grupos de izquierda, entre ellos sus socios en el Gobierno, reclamen las competencias en materia ferroviaria al Estado y se desmarcan.

La legislatura que acaba de comenzar va a ser determinante para el desarrollo de la comunidad de Andalucía y veremos si se resuelve con avances o parálisis para paliar las deficiencias en la región. Sin embargo, lo que sí está claro es que esas necesidades de Andalucía no llegarán a oídos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por boca del secretario general del PSOE andaluz y portavoz en el Senado, Juan Espadas.

Los socialistas han tomado la postura de enrocarse y ser un muro de contención para que no lleguen las reclamaciones a su jefe de filas. Prueba de ello es lo ocurrido tras el debate del estado de la comunidad en el Parlamento. Entre las resoluciones tomadas tras el pleno, el PP-A de Juanma Moreno ha apoyado las propuestas de Por Andalucía (la versión andaluza de Sumar) y Adelante Andalucía, para que la Junta pida al Estado competencias en materia ferroviarias contempladas en el Estatuto de Autonomía.

Concretamente, las reclamaciones son del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz y las competencias en transporte de cercanías, así como la financiación asociada correspondiente, para poner en marcha un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía.

El PSOE niega su apoyo a la izquierda

Mientras que la mayoría del Parlamento se pone de acuerdo en la búsqueda de avances para la comunidad ante las deficiencias de la red de ferrocarril, el PSOE andaluz se desmarca y no apoya la reivindicación al abstenerse en su votación. El senador Espadas no quiere que lleguen las quejas al Gobierno e intenta colgar el cartel de: 'No molestar' en la puerta de Sánchez.

Llega aún más lejos y critica al PP por apoyar las propuestas de la izquierda y los andalucistas y pone como 'excusa' que se aprueben en el pleno sin que la Junta las haya solicitado "formalmente en ningún momento". Además, después de las cesiones del Gobierno a los independentistas catalanes y vascos, el PSOE andaluz no considera que desde la Junta se pida un trato igualitario y ha comunicado que "la reclamación y asunción de competencias estatutarias no puede ser una subasta porque lo piden otros territorios o partidos".

Todo ello, con unas carencias en la red de ferrocarril que generan problemas diarios a los ciudadanos y con unos planes del Gobierno 'sanchista' que dejan fuera de las próximas inversiones a capitales andaluzas como Huelva o Jaén, por donde los trenes de alta velocidad ni pasan ni se les espera y permanecerán aisladas.