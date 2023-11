Espadas 'humilla' a Andalucía y defiende el regalo fiscal de Sánchez a Cataluña

El líder del PSOE andaluz se une a los posicionamientos más radicales, apoyando la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña, mientras recibe acusaciones de "traidor" con su tierra.

Los argumentos que utiliza el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, para convencer a ciudadanos y militantes de los 'beneficiosos' planes de Pedro Sánchez para España son tan débiles y retorcidos que le llevan al descrédito político.

Es sorprendente que Espadas apoye sin reparos la amnistía y sea incapaz de 'sacar la cara' por la tierra a la que representa, Andalucía, después del golpe mortal recibido tras el regalo que el presidente en funciones y candidato a la investidura ha concedido a Cataluña, condonando parte de su deuda, en detrimento del resto de comunidades autónomas.

Así, en su perfil de la red 'X', el líder socialista andaluz no tardó en salir a la palestra a defender la cesión a los catalanes, pero, aunque se afane en ello, no es creíble ya que utiliza un argumento de lo más simple para atacar al Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía: "¿En qué quedamos, Sr. Moreno, no queríamos lo mismo que se acordara con Cataluña? Si tenemos la opción de condonar deuda, ¿de verdad va a decir que no?...".

¿En qué quedamos, Sr. Moreno, no queríamos lo mismo que se acordara con Cataluña?



Si tenemos la opción de condonar deuda, ¿de verdad va a decir que no?



Aclárese y deje de enredar a las y los andaluces. Andalucía tendrá acceso a las mismas oportunidades que se den a cualquier… https://t.co/kjaQ856v3b pic.twitter.com/BcYhoMQHm4 — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) November 2, 2023

Espadas queda por los suelos

Pero la realidad le explota a Espadas, porque el acuerdo del PSOE con ERC a quien beneficia es a Cataluña, la comunidad más deudora del país, frente a otras como Madrid que no tiene deuda y el resto con cifras menores, entre ellas Andalucía. Sin olvidar que ese coste lo asumirá el Estado, es decir, todos los españoles.

Así que tanto el presidente de la Junta, su Ejecutivo y el PP andaluz estallan y reclaman lo mismo para la comunidad: "Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. Por tanto, reclama: 17.800 millones de euros, equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts" y un fondo de compensación por la infrafinanciación sufrida que se eleva a 15.000 millones de euros.

El pacto del PSOE con los independentistas es una humillación sin precedentes.

Por mucho que se empeñen en convencernos de que la amnistía y los regalos fiscales son necesarios para mejorar la convivencia en Cataluña, lo único cierto es que quien lo necesita de verdad es Sánchez. — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) November 3, 2023

No sólo son los dirigentes andaluces los que ponen el grito en el cielo, también los ciudadanos reprochan a Espadas su servilismo ante Ferraz y su silencio ante el agravio a Andalucía. Los comentarios son demoledores para el líder socialista que sacó los peores resultados electorales de la historia del PSOE-A y que ahora se ha convertido en una de las figuras más 'radicales' del círculo de Sánchez.

Juan, mejor guardas un prudente silencio en tanto tengas algo real que ofrecer a los habitantes de esta CCAA que has devuelto a la 2ªdivisión, burlámdote de todo lo que lucharon para conseguir el 151 — Pablo Ollero Pina (@p_o_pina) November 3, 2023

Lo más digno que puedes hacer es, al menos, guardar silencio.

Eres una vergüenza para los andaluces. Traidor. — Alberto Castellano (@AlbertoJ_CG) November 3, 2023