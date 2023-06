Los agricultores ratifican la cifra de Feijóo ante la 'ignorancia' del Gobierno

Cualquiera que viva en Andalucía y recorra zonas agrícolas dedicadas al cultivo de naranjas puede comprobar como en muchas campañas se pudren los frutos en el suelo, debido a que no es rentable recogerlas a cambio del escaso precio que se paga por ellas. Una situación que lleva sucediendo desde hace años y que ahora cobra protagonismo tras las declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el programa de El Hormiguero, al mostrar su incomprensión ante el precio de venta de un kilo de naranjas a 12 céntimos, frente a una bolsa de plástico que sale más cara. Una afirmación que este jueves aclara y mantiene.

#EnDirecto | Feijóo, tras decir que un kilo de naranjas cuesta 12 céntimos: "Yo no he dicho que eso sea el precio de venta al público, he dicho que lo que cobra un agricultor por un kilo es menos de lo que cuesta una bolsa de plástico" pic.twitter.com/yQMnPI8A0r