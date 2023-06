Feijóo, a diferencia de Pedro Sánchez, sí se divirtió en El Hormiguero

Feijóo se lo pasó bien y Pablo Motos estaba menos tenso. Fue una agradable entrevista, no exenta de preguntas comprometidas para el líder del PP. "¡Presidente!", así fue recibido.

“La noche promete”, comenzó diciendo el célebre Pablo Motos, presentador de El Hormiguero. Y desde luego fue así. Era la primera vez que el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pisaba el talentoso programa de Antena 3 pero la soltura ya adquirida tras tantos años como político, sometiéndose a un sinfín de entrevistas, se evidenció. “Mira que ayer fuimos el programa más visto [refiriéndose a la entrevista de Pedro Sánchez]”, le recordó un Pablo Motos que desde un inicio trató de usted al invitado pero sobrellevó el coloquio con una menor tensión en el ambiente que con la palpable con su anterior invitado.

Feijóo, más formal que Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo fue recibido al grito de “Presidente”. Tenía fans en el plató, tal y como explicitó Pablo Motos. Y desde el primer segundo quiso marcar diferencia con el actual Presidente del Gobierno: fue vestido con una oscura americana, camisa de traje blanca, sin corbata y primer botón desabrochado, y zapatos. Un estilo más formal que la camisa azul remangada de Pedro Sánchez. El líder de la oposición dio una imagen más institucional que el propio Presidente del Gobierno: quizás sea una evocación del previsible cambio que llegará en el Ejecutivo a partir del 23J.

El que ha pedido seis debates en esta campaña ha tenido uno sobre el estado de la Nación en cinco años.



🔵 @NunezFeijoo a Pablo Motos en El Hormiguero #FeijóoEH pic.twitter.com/9dFSy9TTFU — Partido Popular (@ppopular) June 28, 2023

Fue una entrevista, no un intento de monólogo

La segunda diferencia también es clara. Fue una entrevista, no un intento de monólogo por parte del invitado. En contraposición a Pedro Sánchez, Feijóo fue a divertirse al Hormiguero no a tratar de conseguir votantes a la desesperada. Bien es cierto que el contexto es netamente distinto: el PP no está en plena caída libre, al contrario, como sí lo está el PSOE. Algo que quedó sentenciado en los pasados comicios del 28M.

¿Qué es el sanchismo? Le preguntó Pablo Motos a Feijóo. Y con clara sorna el invitado contestó. Pedro Sánchez, recordó el líder del PP, “lo definió bien ayer en El Hormiguero”. El sanchismo es “maldad, mentira y manipulación, yo estoy de acuerdo”, sentenció Feijóo. Y fuertes aplausos resonaron en el plató.

¿Qué es el sanchismo?



📺 No podemos estar más de acuerdo con la definición que hizo ayer Pedro Sánchez:



👉🏼 Maldad, mentiras y manipulación.



🔵 @NunezFeijoo a Pablo Motos#FeijóoEH pic.twitter.com/am5AgaCfhU — Partido Popular (@ppopular) June 28, 2023

Las elecciones del 23J y los pactos del PP con Vox

En cuanto a las elecciones convocadas para el 23J, el Presidente del PP fue claro: “los españoles no se merecían esa fecha”. Y añade: “no parece que esté buscando la participación pues las convocó en la segunda quincena de julio”. "Nosotros hicimos las elecciones en julio porque estábamos en una pandemia y los expertos nos dijeron que las infecciones iban a bajar en verano y teníamos el Parlamento disuelto desde febrero. Las elecciones deberían haber sido en abril", incidió Feijóo. "No es justo lo que dijo Pedro Sánchez".

Y llegó la pregunta comprometida que muchos esperaban. ¿Está contento con los pactos de PP y Vox en la Comunidad Valenciana? Le preguntó Pablo Motos. "Mire, yo estoy contento con los pactos que estamos haciendo, porque le hemos dado la alcaldía de Barcelona al PSOE, le hemos dado la alcaldía de Vitoria al PSOE, le hemos dado la diputación foral de Guipúzcoa al PNV y al PSOE, estamos gobernando con Coalición Canaria en Canarias, estamos con una abstención del Partido Regionalista cántabro gobernando en Cantabria, estamos con una mayoría absoluta en Madrid y gobernando en La Rioja", explicó Feijóo.

"¿Qué pasa en Valencia? Pues que nosotros le dijimos a Vox que no podemos pactar ni meter en el Gobierno a una persona que tiene una sentencia por abusos verbales cintra su exmujer; y esto es una garantía de que nosotros la violencia machista nos la tomamos en serio. Vox aceptó ese veto. E hicimos ese acuerdo porque o vamos a elecciones allá por el mes de noviembre o tiene que entrar Vox en un gobierno porque necesitamos sus votos. Sin sus votos gobernaría la izquierda", sentenció el líder del PP.