El ex Cs Francisco Igea, 'castigado' sin sueldo en las Cortes de CyL por tránsfuga

La decisión de la retirada de sueldo político a Igea fue avalada en febrero por un informe del letrado mayor de la Cámara. La iniciativa fue propuesta por el partido político, Vox.

Las Cortes de Castilla y León han decidido retirar el sueldo político al procurador del grupo mixto, Francisco Igea, tras haber sido expulsado de Ciudadanos y mantener su acta. Esta medida se adoptó luego de que VOX presentara una propuesta en este sentido, la cual fue aprobada con el voto de calidad del presidente de la Mesa, Carlos Pollán. El PSOE votó en contra, mientras que el Partido Popular se abstuvo.

Según explicó Carlos Menéndez, portavoz de VOX en las Cortes, la Mesa tiene la capacidad de complementar el reglamento de la Cámara en cuestiones no recogidas, como es el caso del Pacto Antitransfuguismo, que no está contemplado en el reglamento actual. Aunque Igea fue considerado un tránsfuga por su expulsión de Ciudadanos, la Mesa no tiene la facultad de expulsarlo del grupo mixto.

La decisión de retirarle el sueldo político a Igea fue calificada por este como "sorprendente". En una rueda de prensa posterior a la decisión, manifestó su intención de recurrir a la Mesa de las Cortes y, de ser necesario, llevar el caso a los juzgados.

Igea acusó a VOX de actuar como "recadero del PP", sugiriendo que esta medida podría ser resultado de una vendetta personal del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco

Igea destacó que la retirada del sueldo político no afecta su posición como portavoz en el grupo mixto, pero adelantó que evaluarán si continúan rotando la portavocía. Esta decisión, sin embargo, beneficia a Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, quien ahora recibirá la dedicación exclusiva del grupo mixto.

Por otro lado, la medida plantea interrogantes sobre el futuro profesional de Igea. Tras perder el sueldo político en las Cortes, podría optar por reincorporarse a su trabajo como médico en el Hospital Clínico de Valladolid, tras haber logrado un traslado desde el Hospital de Palencia.