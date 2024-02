Mañueco pide una movilización masiva contra la izquierda en Galicia

"España y Galicia se juegan mucho", dijo el presidente de Castilla y León en un mitin en el que arropó al candidato del PP, Alfonso Rueda.

La relación del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el candidato del PP para las elecciones gallegas, Alfonso Rueda es clara ambos quieren que las dos comunidades vecinas trabajen en conjunto. Y han mostrado una buena comunicación, esto se debe a que Mañueco ha apoyado a que los votantes elijan al PP-G el próximo domingo y cree que es fundamental que todos los ciudadanos acudan a la votación.

Según Mañueco, “Galicia y España se juegan mucho” el próximo domingo

Fernández Mañueco ha participado este lunes en el mitin de la campaña gallega en apoyo a Rueda, este acto ha tenido lugar en El Barco de Valdeorras (Orense). En el mitin recalcó lo sucedido el pasado domingo con los dos guardias civiles que fueron asesinados en Barbate (Cádiz). Por ello, aprovecha para recordar la importancia de acudir a la votación el 18 de febrero para no dar apoyo al multipartidismo. El presidente del PP-CyL ha subrayado que “el lunes ya no se vota y no puede ser un día de lamento”. Por ello, cree firmemente que el domingo es cuando los gallegos tienen que decidir claramente qué partido les va a representar y va a actuar en favor de ellos.

#GaliciaFunciona con la experiencia, la confianza y la estabilidad que aporta @AlfonsoRuedaGal al frente de la @Xunta.



Una comunidad hermana que cuenta siempre con el apoyo de #CastillayLeon. pic.twitter.com/sSiy5fzXnU — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) February 12, 2024

Mañueco enfatizó la importancia de lograr una victoria clara y contundente mediante una participación masiva en las elecciones, destacando que cada voto cuenta y es decisivo. Asimismo, resaltó las estrechas relaciones entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León. Es tan buena la relación que tienen ambas comunidades que existen proyectos conjuntos que unen a ambos gobiernos, como la lucha contra la despoblación, el desarrollo del Corredor Atlántico, la mejora de infraestructuras y la calidad de los servicios públicos.

Además, el presidente declaró que el PP-G tiene un gran gobierno con estabilidad y Rueda tiene una gran experiencia lo que hará que las gestiones sean totalmente eficientes. Asimismo, Mañueco también explicó su deseo de una estabilidad política que pueda ofrecer seguridad a las familias, tranquilidad a los empresarios y al medio rural.

Por último, afirmó que la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León defienden a los agricultores, ganaderos y también apoyan a los pescadores. “Galicia rueda, Galicia funciona, Galicia no para”, concluyó su intervención. En este acto se demostró la gran unión que existe entre ambos representantes del PP de las dos comunidades autónomas.