¿Qué son las células asesinas naturales?

Las células NK se denominan asesinas "naturales" porque pueden destruir amenazas potenciales sin una exposición previa a un patógeno en particular. Otros linfocitos que destruyen células dañinas, como las células T citotóxicas , necesitan una exposición previa a un patógeno antes de poder destruirlo.

Las células asesinas naturales (NK) son como los soldados del sistema inmunológico del cuerpo. Su trabajo principal es combatir los tumores y las infecciones. Lo hacen deteniendo su crecimiento y protegiendo los tejidos del cuerpo.

Pero aquí viene lo interesante: estas células NK también son como los árbitros del sistema inmunológico, ya que interactúan con otras células como los dendríticos, los macrófagos, las células T y las células endoteliales. Esto significa que pueden ayudar o frenar las respuestas del sistema inmunológico.

A veces, puede parecer que las células NK no son tan importantes en algunas situaciones de enfermedad, pero los científicos están investigando cómo usarlas mejor. Están buscando maneras de usar estas células para mejorar los trasplantes de órganos, para combatir el cáncer de manera más efectiva y para controlar problemas en los que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Es un área emocionante de investigación médica.

Nuestro sistema inmunológico es la principal defensa contra microorganismos dañinos como los patógenos, (virus, bacterias y parásitos), las células NR colaboran con el sistema inmunológico para defendernos de estas amenazas.

Aproximadamente de 5% a 10% de los linfocitos que viajan por la sangre son células NK (células asesinas naturales). Estas células tienen una vida bastante breve, de alrededor de dos semanas. En cualquier momento, un adulto posee más de 2 mil millones de estas células NK en su organismo.

Las células NK son un tipo especial de células en el cuerpo humano que tienen la capacidad de eliminar células que alguna vez estuvieron sanas pero ahora representan un peligro.

Esto incluye células que han sido infectadas por virus y células que se han vuelto cancerosas, es decir, células malignas. Las células NK trabajan duro para destruir estas células dañinas en las etapas iniciales de la infección o la formación del cáncer, evitando que se propaguen por el cuerpo.

Estas células, llamadas "células asesinas naturales" (NK por sus siglas en inglés), forman parte del sistema inmunológico innato, que desempeña un papel fundamental en la protección del cuerpo contra las amenazas externas.

