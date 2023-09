¿Se puede comer salmón ahumado en el embarazo?

Durante el embarazo existen alimentos que aún considerados saludables no se deben comer, en ESdiario te contamos las razones y precauciones.

No solo el salmón ahumado hay ciertos alimentos que no deben tomarse durante esta etapa. Según la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. C

¿Por qué no se debe comer salmón ahumado en el embarazo?

Consumir determinados alimentos durante el embarazo supone un riesgo para la salud de la madre y del bebé.

La razón de estas advertencias en la alimentación, son los cambios en el sistema inmunológico durante el embarazo aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos tanto para las mujeres embarazadas como para sus fetos y recién nacidos.

Estas enfermedades pueden agravarse durante el período gestacional y dar lugar a abortos espontáneos o partos prematuros. Algunas de estas enfermedades, como la Listeriosis y la infección por Toxoplasma gondii, tienen la capacidad de afectar al feto incluso si la madre no presenta síntomas.

Por esta razón, los profesionales médicos proporcionan a las mujeres embarazadas pautas específicas sobre qué alimentos deben evitar y cuáles pueden consumir de manera segura.

Las mujeres que se encuentran en estado de gestación o que podrían quedar embarazadas, así como las madres lactantes, deben tomar decisiones responsables cuando se trata de incorporar mariscos y pescados crudos, en su dieta. Los pescados y mariscos en lata si están permitidos ya que han sido sometidos a procesos de calor. Pero hay que observar que la lata esté en condiciones, si está abollada se debe retirar.

El pescado e una valiosa fuente de proteínas, minerales y vitaminas que aportan diversos beneficios para la salud en general. No obstante, es importante seleccionar pescados seguros para el embarazo. Para lograrlo, es recomendable seguir las directrices proporcionadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

Asegúrese de cocinar adecuadamente los pescados Todos los platos de mariscos y pescados para se seguros durante el embarazo deben alcanzar una temperatura interna de (63 °C).

Los mariscos y pescados crudos pueden albergar parásitos o bacterias, como la Listeria, que pueden causar enfermedades en las mujeres embarazadas y representar un riesgo potencial para sus bebés. Por lo tanto, es fundamental evitar el consumo durante el embarazo de:

Sushi Sashimi Ostras crudas Almejas crudas vieiras crudas Cebiche

Se debe tener precaución con pescados ahumados refrigerados, Este tipo de alimentos que se mantienen en refrigeración presentan un riesgo real de contaminación por Listeria. No se recomienda consumir pescados ahumados refrigerados, a menos que se encuentren en un plato cocido, como una cazuela, y alcancen una temperatura interna de 165 °F (74 °C) para eliminar cualquier bacteria dañina.

Entre los mariscos ahumados que se deben evitar durante el embarazo:

Salmón ahumado

Trucha ahumada

Bacalao ahumado

Atún ahumado

Caballa ahumada

Cualquier otro pescado ahumado

Sin embargo, si se puede consumir pescados ahumados enlatados, o los que han sido sometidos a un proceso de calor, como al vapor, o caídos, ya que la temperatura mata a las bacterias. Estas precauciones ayudan a garantizar una experiencia culinaria segura y beneficiosa para la salud durante el embarazo y la lactancia.

Calorías y nutrientes que aporta el salmón ahumado

Calorías, (142 Kcal)

Proteínas, (25 g)

Hidratos de carbono (0 g)

Grasa total (4,5 g), (grasa Omega-1,3 g)

Fibra, (0g)

Agua, (70 g)

Calcio, (400 mg)

Potasio, (420 mg)

Vitamina A (13 microgramos/ug)

Vitamina E, (1,7 mg)

Vitamina B1, (0,160 mg)

Vitamina B2, (0,170 mg)

Vitamina B3 (13.5 mg)

Vitamina B9 (2 ug)

Vitamina E, (0,3 mg)

Vitamina D, (19 mcg)

Magnesio, (32 mg)

Hierro, (0.60 mg)

Fósforo, (250 mg)

Sodio, (1880 mg)

Zinc (0,4 mg)

Selenio (24.ug)

Colesterol (50 mg)

Cómo se elabora el salmón ahumado

El salmón (Salmo salar), perteneciente a la familia de los salmónidos, es un pez que se encuentra en aguas frías y se clasifica como pescado azul. Su característica más distintiva es el color de su carne, que tiende a ser rosa anaranjado, comúnmente conocido como el "color salmón".

Los salmones adultos pueden alcanzar longitudes de hasta 1,5 metros y pesar hasta 30 kilogramos, aunque la talla mínima para su captura es de 50 centímetros.

Paso 1: selección y fileteado del salmón

El proceso de elaboración del salmón ahumado comienza con la selección de salmones de alta calidad. Después de superar rigurosos controles de calidad, los salmones enteros se someten al fileteado, eliminando cuidadosamente las espinas y cualquier grasa no deseada para obtener filetes de salmón limpios.

Paso 2: manual de salado

Una vez obtenidos los filetes, se procede al salado manual. Se utiliza sal gorda para sazonar el salmón, prestando especial atención a la cabeza y al lomo, donde se coloca una cantidad ligeramente mayor de sal que en la cola. Este proceso garantiza la preservación del pescado y realza su sabor.

Paso 3: reposo en frío

Los filetes de salmón salados se colocan sobre parrillas metálicas que a su vez se ubican en carros diseñados para transportar hasta 200 kg de filetes. Estos carros se mantienen en una sala a una temperatura constante de 3°C durante 24 horas. Este período de reposo en frío permite que la sal penetre adecuadamente en la carne del pescado, mejorando su calidad.

Paso 4: limpieza y ahumado

Pasado el período de reposo en frío, se limpian los filetes con agua para eliminar cualquier exceso de sal.

Luego, los filetes de salmón se introducen en una máquina ahumadora, donde se someten a un proceso de ahumado a una temperatura de 24°C y con una humedad relativa del 75%. Este proceso puede durar entre 9 y 12 horas, y durante este tiempo, el salmón adquiere su característico sabor ahumado.

Paso 5: maduración

Tras el ahumado, el salmón se pesa nuevamente, y es común que haya perdido aproximadamente un 10% de su peso durante el proceso. Luego, los filetes ahumados se colocan en una sala de maduración durante al menos 24 horas adicionales.

Esta etapa permite que los sabores se mezclen y que el producto alcance su punto óptimo de maduración.

Paso 6: envasado y preparación

Una vez finalizado el proceso de maduración, el salmón está listo para ser envasado. En la sala de envasado, se recortan los filetes, se retira cualquier resto de grasa, se quita la piel y se corta en lonchas. Estas lonchas se preparan en pequeños montones, se disponen de manera ordenada y se envasan al vacío para su conservación.

El "Marinado" del Salmón

En entornos domésticos, es común el "marinado" del salmón, que se realiza en frío mediante una mezcla de sal, azúcar y eneldo. Este proceso produce un producto final que se asemeja al salmón ahumado industrialmente.

En resumen, el salmón ahumado es un producto que pasa por un proceso meticuloso que incluye la selección, el fileteado, el salado, el ahumado, la maduración y el envasado, todo ello para ofrecer una deliciosa y saludable opción culinaria apreciada en todo el mundo.

Aunque este alimento es muy saludable no se debe tomar durante el embarazo o la lactancia al poder trasmitir la bacteria listeria. En cambio si se puede comer salmón fresco o ahumado si se ha sometido a un proceso de cocción, como fritura, hervido o al vapor. Si te ha sido útil el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.