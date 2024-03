Los destinos de nieve y montaña buscan alternativas al cambio climático

El Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña centrará su 12 edición, que se celebrará en Andorra, en los nuevos viajeros y como atraerles ante el impacto del cambio climático.

La 12 edición del Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar, que tendrá lugar entre el 20 y 22 de marzo en Andorra, se centrará la demanda del nuevo turista y la necesidad de adaptar la oferta a las nuevas tendencias de los viajeros y a los desafíos que se enfrentan los destinos de montaña ante la necesidad de diversificación y el avance del cambio climático.

Además, el encuentro centrará la atención en el turismo de salud y bienestar, la sostenibilidad, el impulso del turismo premium en zonas de montaña, los productos turísticos emergentes y la formación y la captación del equipo humano. Todo ello fundamental para derivar parte de los turistas europeos que visitarán España en 2024.

Organizado por el Gobierno de Andorra y ONU Turismo, con la colaboración del Comú (ayuntamiento) de Encamp, el Congreso también cuenta con el apoyo de otros ayuntamientos de Andorra y con dos patrocinadores principales: Andorra Telecom como patrocinador tecnológico y Creand, Crèdit Andorrà, como patrocinador de plata.

En esta ocasión, ONU Turismo presentará su reciente informe elaborado junto con la Alianza para las Montañas (MP) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) "Comprender y cuantificar el turismo de montaña".

En turismo de bienestar, se pondrán de manifiesto experiencias de la puesta en práctica con intervenciones como la de Lászlo Puczko, CEO de Health Tourism Worldwide, Joan Muro, presidente de la Asociación de Turismo de Salud de Andorra Health Destination, o Emma Haefeli, directora de marketing de Chenot Group (Suiza), entre otros.

Otro tema a tratar será el de "turismo termal" - para profundizar en este segmento en zonas de montañas; el Congreso contará con la presencia de Csilla Mezosi, secretaria general de la European Spas Association.

Además, la sostenibilidad será protagonista con intervenciones como la de Javier Corso, que presentará el proyecto que National Geographic ha llevado a cabo junto con Andorra Turisme para gestionar el impacto del sector en el medio ambiente y en las personas y que lleva por título: "Andorra al natural, el entorno en el que germinan las ideas".

La formación y la capacitación también tendrán un lugar destacado en esta edición, donde Rui Zhou, presidente del Instituto de Educación Superior Bella Vista de Suiza, junto con María Abellanett, presidenta del CETT de Barcelona, debatirán sobre los retos y necesidades de los recursos humanos en el turismo de montaña de cara al futuro próximo.

Por último, el deporte será otra temática presente, en la que se pondrán de manifiesto además experiencias exitosas de representantes de Best of the Alps, Lech Zürs Tourism (Austria), la Agencia de los Pirineos y Pic du Midi (Francia).

También se contará con representación de Best Tourism Villages by UN Tourism como Saas-Fee, en la región suiza de Valais (BTV en 2021), St. Anton am Arlberg en Austria (BTV 2023) y Ordino en Andorra (BTV en 2023).