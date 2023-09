Hyundai deslumbra en ECOMOV 2023 con sus joyas más sostenibles

En su octava edición, ECOMOV 2023 reunirá a expertos de la industria automovilística y entusiastas de la movilidad sostenible durante los días 15, 16 y 17 de septiembre en La Marina.

El evento anual de movilidad sostenible, ECOMOV, se acerca una vez más a Valencia, y, en este caso, Hyundai Motor España se prepara para ser una figura destacada en esta celebración de la innovación y la sostenibilidad.



Hyundai no solo estará presente en el evento, sino que también llevará consigo tres invitados especiales que capturarán la atención de los asistentes: el IONIQ 5, el IONIQ 6 y el KONA Eléctrico.



Además, Hyundai ofrece a los visitantes la oportunidad única de experimentar la conducción de estos modelos de forma gratuita, subrayando su compromiso con un futuro más limpio y eficiente.

IONIQ 5: coche del año en el mundo

El IONIQ 5, lanzado en 2021, ha cosechado elogios desde su debut en el mercado. No solo fue el primer vehículo eléctrico en ganar el premio "Coche del Año en el Mundo" en 2022, sino que también ha recibido múltiples premios en todo el mundo. Estos incluyen tres galardones en los World Car Awards, el título de "Coche del Año" en Alemania y el Reino Unido, y el "Coche Eléctrico del Año" en Auto Bild, entre otros.





Con una autonomía que supera los 500 km en ciertas configuraciones de tracción trasera, un diseño inspirado en el concepto EV "45" de Hyundai y una carga ultrarrápida líder en su clase, el IONIQ 5 ha marcado una nueva era en el diseño y la movilidad.

IONIQ 6: la evolución de la movilidad eléctrica

El IONIQ 6, la última incorporación a la gama IONIQ, ha demostrado ser un digno sucesor del IONIQ 5. Lanzado en 2023, este vehículo ha ganado prestigiosos premios como el "World Car of the Year," "World Electric Vehicle," y "World Car Design of the Year" en 2023, además de ser nombrado el "Mejor Vehículo Eléctrico del Año" por Car and Driver.





Con un coeficiente aerodinámico líder en su clase y una impresionante autonomía eléctrica de 614 km según la norma WLTP, el IONIQ 6 promete revolucionar la movilidad eléctrica con su diseño innovador y su enfoque en la innovación tecnológica.

KONA eléctrico: cero emisiones y reconocimiento

El KONA Eléctrico, lanzado en 2018 y sometido a una mejora integral en 2020, ha sido ampliamente reconocido en la industria. Su tren motriz totalmente eléctrico, con opciones de baterías de 64 kWh y 39,2 kWh, ofrece una autonomía de hasta 484 km con una sola carga según WLTP.





Este vehículo ha sido galardonado como el "Mejor Coche de Cero Emisiones" en los UK Fleet News Awards 2022. El KONA Eléctrico representa el compromiso de Hyundai con la movilidad sostenible y su constante evolución.

Progress For Humanity

Hyundai Motor España se ha comprometido a desarrollar soluciones innovadoras para abordar los problemas globales y guiar a la sociedad hacia un futuro más limpio. Con su lema "Progress for Humanity," la compañía se ha convertido en un referente en el sector al ofrecer las cinco tecnologías de electrificación: híbrido 48v, híbrido, híbrido enchufable, 100% eléctrico y pila de hidrógeno.

Hyundai también tiene una visión ambiciosa para la sostenibilidad, incluyendo la meta de reducir sus emisiones de carbono al 75% por debajo de las cifras de 2019 para 2040 y alcanzar la neutralidad de carbono en todos los mercados donde opera para 2045.