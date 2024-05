La felicidad de montar en bici es más fuerte que las limitaciones

Lester Fernández logra acabar la Škoda Titan Desert de Marruecos a pesar de tener más de un 80% de discapacidad y demuestra que la fuerza de voluntad es el motor más grande que existe.

El ciclista cubano Lester Fernández ha logrado convertirse en 'finisher' de la Skoda Titan Desert en Marruecos, la prueba en bici de montaña más famosa de Europa, a pesar de sufrir un 81% de discapacidad. Esta competición ciclista es uno de los retos deportivos más duros a los que cualquier aficionado al mountain bike se puede apuntar y pertenece al circuito Škoda Titan Series que la empresa RPM lleva casi dos décadas organizando y la marca checa un lustro patrocinando.

Lester Fernández se movía por el campamento de 450 'titanes' en su silla de ruedas, ya que apenas puede caminar 10 ó 20 metros y debe hacerlo ayudado por sus muletas después de padecer entre 2009 y 2011 varios ictus, y en 2014 la necrosis de su pierna izquierda por infección tras una operación de tibia y peroné. Además, en 2020 fue atropellado por un coche, lo que perjudicó enormemente su movilidad.

En 2023 se convirtió en la primera persona con más del 80% de discapacidad en convertirse en 'finisher' de la carrera. Completó después la Titan de Arabia Saudí y la de Almería. Y este año lo ha vuelto a hacer en Marruecos para dar visibilidad a su proyecto 'Happy Wheels', con el pretende "ayudar a personas con discapacidad a mejorar sus vidas, motivarlas a salir de casa y que hagan algo de ejercicio, ya sea caminar, nadar, ir en bici y que la mente esté en otra parte".

Su sueño era surfear las dunas del desierto de Marruecos, algo que no consiguió en 2023. Para ello, ha contado con el exciclista profesional Melcior Mauri, quien le ha acompañado en todas las etapas para que "consiguiese ser finisher y no tuviese ninguna dificultad".

Titan Legend y capitán del equipo KH-7, Mauri ha estado a su lado. "Lester tenía ganas de surfear las dunas, de pasarlas. Él puede pedalear, pero no puede caminar, por lo que tuvimos que descartar la duna grande del día de navegación y la rodeamos en vez de intentar pasarla, con lo que nos penalizaron con cinco horas, pero es lo que tocaba. Hoy Lester tenía muchas ganas de enfrentarse a una duda y hemos ido a por ello. Ha intentado realmente surfear y cuando ha visto que se atascaba, ha sacado su muleta y ha conseguido cruzar la duna y pasar por el punto de control. Ha sido un momento muy feliz y emotivo", explicó Mauri.

Para Fernández, cruzar la meta de Maadid y surfear las dunas ha sido su mejor momento de la Titan Desert. "He conseguido algo que me ha hecho muy feliz, atravesar una duna. El año pasado no pudo ser, pero hoy he tenido la oportunidad de hacerlo y quiero dedicárselo a mi abuela", comentó tras cruzar la meta.

"Lo he hecho al lado de Melcior Mauri, un referente para mi desde pequeño. He tenido la suerte de vivir esta experiencia con él durante seis días con sus consejos, su experiencia, esto es único", añadió el ciclista cubano, la persona de la eterna sonrisa que se repite una y otra vez que "el no no existe".

Bicis para la vida

Škoda España demuestra que su compromiso con el ciclismo abarca todos los ámbitos, desde la competición hasta un aspecto más solidario, y ha vuelto a unir este año dos de sus iniciativas en el mundo de la bicicleta: Bicis para la Vida by Škoda y Škoda Titan Desert Morocco. La nueva campaña de Bicis para la Vida by Škoda se centra en la recogida de bicicletas sin uso para reacondicionarlas y entregarlas en aldeas de Marruecos donde ayudan a transformar el día a día de niños y adultos.

Cualquier persona puede donar esa bicicleta que tiene en casa y que ya no usa a Bicis para Vida by Škoda. Esas bicicletas llegarán a la sede de la Fundación Contador donde miembros las acondicionan y hacen los arreglos necesarios para dejarlas en perfecto estado de uso antes de enviarlas a Marruecos. Para quien quiera participar en la acción pero no disponga de una bicicleta que donar, también existe la posibilidad de realizar una aportación económica que será destinada a la compra de material y componentes necesarios para que los voluntarios de la Asociación dejen la bicicleta en perfecto estado de uso.

Disponer de bicicletas supone un importante potencial de cambio en la vida diaria de quienes las reciben, ya sean niños que las usan como elemento de juego o para desplazarse por ejemplo a los colegios, reduciendo el tiempo para llegar a los mismos, o como medio de transporte para los adultos.

El compromiso de Škoda con el ciclismo va más allá de la presencia como vehículo oficial de grandes carreras profesionales o amateurs, explica Joan Massallé, responsable de patrocinios de Škoda España. “Apoyamos el mundo de la bicicleta en múltiples facetas, desde estos grandes patrocinios hasta la concienciación en seguridad vial, pasando por su capacidad transformadora en áreas más desfavorecidas como es el caso de las aldeas de Marruecos donde llegarán estas bicis”.