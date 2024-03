Audi y sus empleados apuestan por la sostenibilidad en equipo

El programa medioambiental Mission Zero ha conseguido que los propios empleados de Audi formen parte del cuidado de la biodiversidad de las distintas localizaciones de la marca.

Audi no solo mantiene su compromiso con la descarbonización, la eficiencia de los recursos y el uso sostenible del agua. La firma automovilística del programa medioambiental transversal Mission: Zero de Audi también se focaliza en la preservación de la biodiversidad como uno de sus pilares fundamentales. Desde la creación de praderas de flores hasta la protección de colonias de abejas silvestres y la ejecución de proyectos de reforestación, Audi, como miembro activo de la iniciativa “Biodiversity in Good Company”, ha intensificado sus esfuerzos durante el año 2023 en una variedad de proyectos destinados a salvaguardar la biodiversidad en todas sus instalaciones.

En el contexto global del cambio climático y la alarmante pérdida de biodiversidad, las Naciones Unidas han proclamado la década comprendida entre 2021 y 2030 como un período crucial para la restauración de los ecosistemas del mundo. Consciente de la responsabilidad que conlleva la industria automotriz en la protección del entorno natural, Audi respalda activamente los objetivos de biodiversidad establecidos por la ONU.

Abordando de manera estratégica la conservación de la biodiversidad, Audi ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de 2023 un índice de biodiversidad similar a su indicador de descarbonización, lo que le permite evaluar cada una de sus instalaciones y establecer objetivos vinculantes. Este enfoque contempla cuestiones como el diseño de áreas verdes, la sensibilización de los empleados a través de programas de formación y la implementación de prácticas sostenibles en el manejo de los terrenos. De esta manera, Audi puede determinar el grado en que sus centros promueven la biodiversidad y diseñar estrategias para mejorar el equilibrio natural en ellos, además de medir su efectividad.

"Cada criatura es importante. Nuestro compromiso con la biodiversidad se manifiesta a través de diversos conceptos y actividades, aunque sean de pequeña escala pero cruciales", afirma Rüdiger Recknagel, responsable de la Fundación para el Medio Ambiente de Audi.

Audi China también ha asumido un papel activo en la promoción de la biodiversidad urbana a través de la “Audi China Biodiverse City Initiative”. En colaboración con la organización ecologista “Friends of Nature”, Audi China ha lanzado una guía de observación de aves titulada “Beijing Biodiverse City Birdwatching Guidebook”, que no solo sirve como recurso para observadores de aves, sino que también busca fomentar una mayor conexión con la naturaleza entre los habitantes urbanos, alentándolos a adoptar un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente.

En la ciudad de Ingolstadt, cerca de la fábrica de Audi, se está llevando a cabo un proyecto ambicioso para crear un nuevo hábitat para especies animales y vegetales en peligro de extinción, denominado Audi AzuBioTop. Iniciado por los aprendices de Audi, este proyecto ha involucrado a empleados de la compañía en la siembra de praderas de árboles frutales y flores, así como en la creación de hábitats para lagartos de arena. Asimismo, se está transformando gradualmente el césped en praderas de flores silvestres para proporcionar un hábitat adecuado para la flora y la fauna locales.

En Neckarsulm, Audi ha implementado prácticas sencillas pero efectivas para fomentar la biodiversidad, como la creación de hábitats utilizando montones de piedras y madera en descomposición. Además, se han plantado árboles autóctonos y se ha restaurado un estanque para anfibios en colaboración con la ciudad de Heilbronn.

En el emplazamiento de Győr, se ha elaborado un nuevo plan de gestión de las zonas verdes con el objetivo de aumentar las áreas sin segar o segadas con poca frecuencia, lo que favorece la proliferación de plantas que sirven de alimento y refugio para diversas especies. Además, se han construido cajas nido para proteger al halcón sacre, una especie en peligro crítico de extinción en Hungría.

En México, Audi ha lanzado un proyecto de reforestación en colaboración con la ciudad de Nopalucan, en el estado de Puebla, donde se plantarán miles de árboles para contrarrestar los efectos de una plaga de escarabajos descortezadores. Además, se han llevado a cabo estudios de fauna local para identificar y proteger las especies presentes en el área.

Finalmente, en Bruselas, Audi ha naturalizado áreas exteriores y ha instalado vegetación en los tejados cercanos a las instalaciones de producción para crear hábitats para la flora y la fauna locales. También se han llevado a cabo acciones para combatir la propagación de especies vegetales invasoras.

Estos proyectos son solo algunos ejemplos del compromiso de Audi con la conservación de la biodiversidad en todas sus sedes, demostrando su firme convicción de que la protección del medio ambiente es un aspecto fundamental de su responsabilidad corporativa.