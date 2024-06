Coldplay suena con sostenibilidad en sus conciertos

Coldplay ha estado utilizando sistemas de pistas de baile cinéticas, bicicletas eléctricas y pulseras LED reciclables, entre otras soluciones para poder obtener unos conciertos más sostenibles. Por ello, la Iniciativa de Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha comparado los datos obtenidos en sus dos últimas giras en estadios y han informado que en esta última han logrado reducir un 59% las emisiones de carbono.

La banda musical se comprometió al inicio del tour 'Music Of The Spheres' en 2021 de reducir al menos un 50% de sus emisiones directas producidas en los conciertos, provocadas por la producción del espectáculo y del transporte de mercancías, banda y trabajadores.

An update on our tour’s sustainability initiatives 💚https://t.co/h5kB6ENdI1#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/puCcIl4iAQ