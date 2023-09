Madrid acogerá de nuevo la 2ª edición del Audi Summit For Progress

Con el objetivo de desarrollar distintas ideas para lograr una sociedad mejor, más humana y más sostenible, Audi vuelve a celebrar su cumbre para el progreso en la sede del Ayuntamiento.

Audi Summit for Progress, que se celebrará el próximo 25 de octubre en el majestuoso Palacio de Cibeles en Madrid, reunirá a nueve destacados gurús y mentes brillantes de todo el mundo. Estos visionarios comparten un objetivo común: impulsar el progreso, la innovación, el diseño y la sostenibilidad para crear una sociedad mejor y más humana.



El evento promete ser una ventana al futuro, donde los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en las ideas y proyectos de algunos de los líderes más influyentes en campos que abarcan desde la lucha contra el cambio climático hasta la innovación en el diseño de productos sostenibles. Audi España, comprometida con el desarrollo de tecnologías punteras y de última generación, es el anfitrión perfecto para un encuentro que promete inspirar y transformar.



La jornada comenzará con la apertura a cargo de Paul Polman, un líder empresarial que ha demostrado su compromiso con el cambio climático y la igualdad. Polman, además de ser un inversor activo en la recaudación de fondos para empresas, trabaja incansablemente en la movilización de líderes empresariales para alinear sus acciones con los Objetivos Globales de la ONU.



Uno de los momentos más esperados será la intervención de Ties Van Der Hoeven, ingeniero marítimo y cofundador de The Weather Makers. Su empresa se dedica a la regeneración de ecosistemas y a mejorar la disponibilidad de agua, con un proyecto ambicioso de reforestación en el desierto de Sinaí.



Kongjian Yu, Decano del College of Architecture de Pekín, nos presentará su visión de las 'Ciudades Esponja', un concepto que podría revolucionar la forma en que abordamos la revitalización de zonas urbanas degradadas a través de infraestructuras ecológicas.

Desde Nigeria, Kunlé Adeyemi nos sorprenderá con su concepto de "Edificios Flotantes" como una solución innovadora para abordar la superpoblación. Su enfoque en la ciencia como herramienta de cambio en el Tercer Mundo es inspirador.



El talento español estará presente con figuras como Natalie Robyn, la primera Directora General de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Robyn es una apasionada defensora de la movilidad sostenible y lidera la búsqueda de soluciones innovadoras desde el mundo de la competición.

Rodrigo García, cofundador y co-CEO de Notpla, se centra en la eliminación de envases de plástico y ha inventado el envoltorio de algas Ooho!, una idea que promete revolucionar el futuro de la sostenibilidad.



Alicia Asín, ingeniera informática y experta en Inteligencia Artificial y Big Data, nos llevará al mundo del Internet de las Cosas a través de su empresa, Libelium. Su tecnología tiene como objetivo mejorar la vida de las personas y la competitividad empresarial devolviendo el control al ciudadano.



Finalmente, la moda sostenible será representada por Paula Ulargui, diseñadora comprometida que ha trabajado con marcas de renombre como Loewe en la pasarela de la moda de París. Su enfoque en la combinación de plantas naturales y textiles promete un estilo de ropa más sostenible y consciente.