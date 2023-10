La entrada en vigor de la Euro 7 no verá la luz hasta el año 2030

Este jueves la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo ha votado a favor de retrasar nuevamente la entrada en vigor de la normativa “Euro 7”, cuyo objetivo principal es reducir las emisiones contaminantes de los vehículos de motor. La aplicación efectiva de esta norma no tendrá lugar, por tanto, hasta el año 2030 para turismos y furgonetas y hasta el 2031 para autobuses y camiones.

El informe ha sido aprobado con 52 votos a favor, 32 en contra y una abstención y está previsto que se adopte en la sesión plenaria de noviembre de este año. En caso de que el informe fuese aprobado tendría lugar la negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para la adopción definitiva del acuerdo final.

La nueva propuesta más flexible en materia medioambiental ha sido impulsada por la eurodiputada asturiana del grupo político liberal Renew Europe, Susana Solís, y ha contado con el apoyo este jueves en la Comisión ENVI por el Partido Popular Europeo (PPE) y por los Conservadores logrando así la mayoría frente a la izquierda.

El PPE defiende que esta propuesta establece plazos más amplios a la industria automovilística para adaptarse a las nuevas obligaciones que la alternativa de la izquierda, calificada por los populares como “propuesta ruinosa”.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, considera que el logro es insuficiente y que hay que seguir trabajando para garantizar la competitividad de la industria europea del automóvil. Del mismo modo lamenta que, “una vez más, el PSOE y Sumar dan la espalda al sector industrial más importante para España”, puesto que el PSOE Europeo ha votado en contra de la propuesta finalmente aprobada.

Por su parte, el ponente de la Eurocámara, Alexandr Vondra, subrayó el “equilibrio entre los objetivos medioambientales y los intereses vitales de los fabricantes” y afirmó que de esta forma “se servirían a los intereses de todas las partes involucradas manteniéndonos alejados de posiciones extremas”.

¿Qué establece la nueva normativa “Euro 7” para controlar las emisiones de los vehículos?

La “Euro 7” será la norma europea que renovará la actual “Euro 6/VI”, la cual quedaría derogada el 1 de julio de 2030 para turismos y furgonetas y el 1 de julio de 2031 para autobuses y camiones. El texto aprobado este jueves establece la reducción de las emisiones de los vehículos con motor de combustión por lo que se verían implicados todos los coches diésel y gasolina. Sin embargo, esta norma incorpora como novedad frente a su antecesora, la rebaja de las emisiones de partículas de neumáticos y frenos, así cómo una mayor durabilidad de la batería y requisitos mínimos de rendimiento, aún más elevados que los propuestos por la Comisión. Por tanto, los vehículos eléctricos estarían también sometidos a estas restricciones.

Los tres objetivos principales de la nueva normativa son reducir la complejidad de las actuales normas de emisiones europeas, proporcionar límites actualizados para todos los contaminantes atmosféricos relevantes (óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y amoníaco) y mejorar el control de las emisiones de forma eficaz y real.

En cuánto al segundo objetivo los eurodiputados estuvieron de acuerdo en el caso de los turismos. En cambio, los límites son más estrictos para las emisiones de escape de autobuses y vehículos pesados. Estos límites deberán respetarse una vez transcurridos 36 y 60 meses tras la entrada en vigor de la norma para vehículos ligeros y vehículos pesados, respectivamente.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de un pasaporte medioambiental del vehículo (EVP) actualizado que contenga información relevante cómo el consumo de combustible, el estado de la batería, los límites de emisiones y los resultados de las inspecciones técnicas periódicas. También se establecen requisitos de vida útil más estrictos para vehículos, motores y sistemas de control de la contaminación.

Los fabricantes reclaman mejoras de la nueva Euro 7 en materia medioambiental

La Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa), ha lamentado la decisión de la Comisión ENVI al aprobar este jueves un texto que debilita la propuesta presentada por la Comisión Europea para mejorar la calidad del aire en toda Europa.

El secretario general de CLEPA, Benjamin Krieger, afirma que “una Euro 7 débil, con una implementación retrasada, no apoyará un aire más limpio ni estimulará la innovación en la UE” y advierte de que “Europa no debería quedarse atrás de China y Estados Unidos, quienes han fijado objetivos ambiciosos en materia de emisiones contaminantes”.

CLEPA, la asociación que representa a más de 3.000 empresas del sector de la movilidad segura, inteligente y sostenible, pide a la Comisión de cara a la votación del pleno del mes de noviembre nuevas mejoras como el acortamiento de los plazos de implementación y el endurecimiento de los valores límite, entre otros.

