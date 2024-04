Mazón pulveriza la obsesión del PSOE con "Franco, Franco, Franco"

El PSPV insiste en la sesión de control con el debate estéril del franquismo y el presidente retrata la Memoria Histórica pactada con Bildu que "casualmente olvida" a ETA

Francisco Franco marca la agenda del PSPV. Los socialistas valencianos han vuelto a exponer el debate estéril sobre el fantasma del franquismo en la sesión de control al presidente Carlos Mazón. El portavoz de la oposición, José Muñoz, ha planteado como viene siendo habitual una laxa pregunta abierta que ha dado pie al jefe del Ejecutivo valenciano ha dar un repaso a los hitos de su gestión y a ridiculizar su obsesión por Franco, recordando la vergüenza de una ley estatal de Memoria Democrática del Gobierno del PSOE pactada con el partido filoetarra de EH Bildu que negó reconocer a las víctimas de los GAL y de la ETA.

No hay semana complicada si implica seguir reivindicando las infraestructuras que esta Comunitat necesita. Quizás sí que sea compleja para quienes nos ningunean y dan la espalda. pic.twitter.com/s3PrC5MwkZ — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) April 24, 2024

"¿Qué valoración hace de la situación de la Comunidad Valenciana?". Con esa pregunta light más propia de unos socios de gobierno que de oposición el PSPV ha interpelado al 'president' añadiendo que "es una semana complicada" por los tres "incendios" desatados en el seno del Consell en alusión a la consellera y responsable de Emergencias, Elisa Núñez, que calificó a Franco como "personaje histórico". "No sabe si Franco era un dictador o un personaje histórico, además de ser negacionista de la violencia de género y de la defensa del colectivo LGTBI" por rechazar colgar la bandera en la fachada del edificio de Les Corts.

"No sé para quién ha sido la semana complicada", ha replicado Mazón. "Tres incendios que hemos acabado extinguiendo el "caos, el colapso y la falta de apoyo" a los bomberos forestales alcanzando un pacto. También, pese a que por ello le califican en la oposición como "niño malcriado" ha sacado pecho de haber retratado al PSOE que no veía necesario la ampliación de los aeropuertos valencianos con un informe que demuestra que "cada año sin ampliar la capacidad aeroportuaria perdemos 17 mil empleos y mil millones de euros". Y recuerda que "voy de pueblo en pueblo desbloqueando los centros sanitarios que ustedes cerraron".

Mientras Mazón hace un repaso a su gestión, el portavoz del PSPV insiste poniendo el foco en Franco, de nuevo. En su turno de réplica Muñoz ha subido a la tribuna y ha exhibido una fotografía impresa en la que aparece Mazón en la anterior sesión de control luciendo en su escaño la imagen de Miguel Hernández, represaliado de la Guerra Civil. La imagen del autor desquició a la izquierda porque, como ha vuelto a denunciar Muñoz, la "contradicción" se halla en quien se sienta al lado del presidente, un vicepresidente de Vox que "afirma estar orgulloso de ser nieto de quien ganó la guerra".

"Franco, Franco y Franco", ha reprochado el presidente valenciano defendiendo su ley de la Concordia desenmascarado la ley de Memoria Democrática del Gobierno. "La ley de Memoria Democrática de España la puso el PSOE con Bildu y se olvidaron casualmente de GAL y de la ETA", que en cambio si recogerá la norma autonómica. "Que le demos derechos a quienes han sufrido la violencia política a todos por igual, eso es Concordia", ha defendido. Y le ha reprendido por intentar aleccionarle sobre el reconocido poeta. "Le molesta que saque la foto de Miguel Hernández. Me viene a dar lecciones. Yo recupere el legado de Miguel Hernández en el Ayuntamiento de Elche cuando la dejó irse el PSOE y no le he visto ninguna vez en la exposición". "Recupere el PSOE de la Segunda República", le ha pedido acabando dedicando un verso del citado escritor que reivindica agua para el Tajo y el Ebro, la que el Gobierno del PSOE niega con los recortes de los trasvases.