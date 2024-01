VIDEO: FBI detiene a un hombre que ordenó asesinar a su hermana en EE.UU

Al parecer el varón habría contratado a un asesino a sueldo para matar a su hermana. Tras lo ocurrido, había huido a Andorra, país en el que los Estados Unidos no tienen extradición.

La presencia del FBI ayer en el Aeropuerto de Valencia, tal y como publico en sus redes ESdiario, no fue una casualidad. La Agencia Federal estadounidense seguía la pista de Samuel Huggler, un americano de 27 años acusado de contratar a un asesino a sueldo, Daniel Lawrance Alvey, 19 años, para asesinar a su hermana, Olivia Huggler, 18 años, el pasado 14 de diciembre en Evansville, una localidad situada en el estado de Indiana. Samuel Huggler, mente que lo había orquestado todo, huyó en 2022 hacia Andorra, país en el que los EE.UU. no tienen extradición después de que, en un primer momento, el autor de tiroteo, Alvay, no quisiera testificar contra él y quedar libre de todos los cargos.





En las imágenes se puede ver como varios agentes de la Policía Nacional, acompañados por una agente del FBI, detienen a un hombre, de gran envergadura, en las inmediaciones del Aeropuerto de Valencia. Hasta ayer, todo había quedado en una mera anécdota, sin embargo, el Departamento de Policía de Evansville reveló el arresto de Huggler ayer por la tarde. La detención se produce después de que el autor material del asesinato aceptara una sentencia de 45 años de presión si aceptaba un acuerdo de culpabilidad y confesaba quién le había dado las órdenes.



En su declaración, Alvey, reconoció que el hermano de la asesinada, Samuel Huggler, le habría ofrecido 5.000 dólares por matar, al menos, a un miembro de la familia Huggler, además, le habría proporcionado las armas para ello.



La Fiscalía del condado de Vanderburgh desestimó su primer caso contra Huggler en 2022, citando la negativa de Alvey a testificar contra él y no tener ningún tipo de relación directa con el tiroteo. Sin embargo, tras la segunda declaración del tirador, en la que reconoce su culpabilidad de los hechos, reabrió el caso Huggler iniciando así una operación conjunta con el Departamento de Policía de Evansville, la Fiscalía del Condado de Vanderburgh, el FBI de Indianápolis y la Oficina del Agregado Legal del FBI de Madrid, el Cuerpo de Policía de Andorra y la Policía Nacional Española.



Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2021, en Kirkwood Drive en Evansville, cuando un hombre con pasamontañas y una pistola se acercó a una de las víctimas, que en esos momentos aprovechaba para introducir la compra en su domicilio, empezó a disparar contra la casa desde el interior de un garaje. Durante el tiroteo, una persona falleció, Olivia Huggler, hermana de Samuel Huggler, el detenido en Valencia, y otras dos resultaron heridas de gravedad.