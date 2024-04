Baldoví queda retratado por "machista" reiterando otra agresión verbal

El líder de la coalición nacionalista se enroca negándose a pedir perdón y vuelve a atacar a la diputada Elena Bastidas que se había acogido al "amparo" de Les Corts.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha sido reprobado por "machista" y por su actitud "intimidatoria" hacia una diputada del PP. El líder de los nacionalistas que acostumbra a dirigirse a las mujeres diputadas con agresividad no solo no se arrepiente de su agresión verbal, sino que ha vuelto a reiterar el insulto.

Como muestran las imágenes de ESdiario, Baldoví se sumió en un estado de ira cuando, entre aspavientos bruscos y muecas, increpó a gritos a la diputada del PP, Elena Bastidas: "Eres una mala persona". Un ataque más en su repertorio que demuestra la continuidad en su rol provocador de gallo de corral que aplauden sus compañeros de partido. Ya le pasó factura una situación similar cuando adoptó una reprobable postura salida de tono encarándose de pie, señalando e increpando a la diputada de Vox, Ana Vega. O cuando llamó 'Kolda' a la consellera Nuria Montes.

El episodio se ha vuelto a repetir tan solo cuatro días más tarde cuando las cámaras y el audio del pleno aún no estaban activadas. Bastidas se ha acogido al "amparo" del artículo 70 del reglamento de Les Corts para denunciar el ataque "machista" de la jornada anterior. "Me he dirigido a él" porque "no podemos confundir la contundencia con la intimidación, ni la indignación con las faltas", ha explicado Bastidas. "No ha sido capaz ni de mantenerme la mirada", ha contado la diputada 'popular' a los medios de comunicación. En ese momento, Baldoví ha replicado reiterando sus palabras, ahora de forma más genérica y con un tono más rebajado: "Todos aquellos que intenten destruir la vida política y personal de una persona sin tener pruebas son malas personas".

"Él decide cómo quiere ser recordado como político y como hombre", ha declarado la diputada del PP. "Esa actitud de recurrir al insulto personal" le "definen", ha valorado Bastidas.

Baldoví, orgulloso y obstinado, no solo no se arrepiente, sino que se ha retirado sus palabras y ha vuelto a insultar a Bastidas. "Lo he dicho y lo diré siempre: No retiro las palabras que le dije el otro día". Para justificarse, asegura que él no es machista". Pide "no banalizar el machismo" porque, con su doble vara de medir a enjuiciado que la víctima de la agresión verbal es la "machista" por "perseguir a una mujer por lo que ha hecho su ex pareja", en alusión a Mónica Oltra, no a Isabel Díaz Ayuso.