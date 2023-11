El PSPV usa la violencia de género contra el PP y Camarero desmonta el discurso

"Vergüenza ajena": la consellera de Igualdad responde a los socialistas tras insinuar estos que el Partido Popular tiene consellers que defienden a los maltratadores.

Susana Camarero, vicepresidenta segunda y Consellera de Igualdad, ha respondido a las fuertes acusaciones del PSOE, a través de su diputada, Rosa Perís, acusando al Partido Popular de tener a consellers que defienden a los maltratadores. "Vergüenza ajena", esa ha sido la expresión de la vicepresidenta tras las insinuaciones de Perís después del asesinato que hoy ha habido en Sagunto, que, presuntamente, podría tratarse de un nuevo caso de violencia de Género.

Perís le ha preguntado al president, Carlos Mazón, si no le duele tener una consellera que "defiende a los maltratadores" y entregue insignias de la Generalitat a asociaciones "a las que el vicepresidente acusa tacha de chiringuitos y vividoras de la idolología de género".





Ante la pregunta del PSPV, Camarero ha recogido el guante y ha desmontado el discurso socialista en unos pocos minutos: "Ustedes, y eso sí que da dolor, están fuera del acuerdo. Ustedes están separados de las manifestaciones y del objetivo, nosotros tenemos un objetivo, con una única voz, y es el de luchar para que no haya más Fátimas, como hoy. En un día como este, no sé como usted ha tenido el valor de hacer las manifestaciones que ha hecho, da vergüenza ajena que un partido de estado tenga estas intervenciones. Ustedes solo saben ponerse en la pancarta, pero no saben defender los derechos de las mujeres y las víctimas, que es el objetivo principal de este gobierno", ha respondido la vicepresidenta de la Generalitat.