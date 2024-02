Ricard Camarena: "Necesitamos al sector primario más que nunca"

El cocinero valenciano lamenta que "se legisla desde un punto de vista alejado a los que nos dedicamos"

El reconocido chef valenciano Ricard Camarena comparte con ESdiario su nueva experiencia televisiva. El cocinero con dos estrellas Michelin revela los secretos que le han llevado a situarse en la élite mundial y aborda la problemática del sector agrario.

- Este sábado se ha estrenado tu programa de cocina en À Punt, ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar Tupper Club junto a los famosos?

Es un programa divertido y a la vez pedagógico. Ayuda a conocer un poquito mejor a los personajes que de alguna manera forman parte de nuestro territorio, de nuestra cultura y algunos de nuestra historia también. El programa, yo creo que entretenido va a ser. Hay escenas que son hilarantes y hay situaciones hasta surrealistas. Pero a la par, yo creo que también se ve vocación de cocinar. Han sido bastante receptivos con los comentarios, más con los míos que con los que se han ido intercambiando entre ellos, porque la verdad es que muchas veces se han ido a degüello, pero la tónica en los programas ha sido buena.

- ¿Llegas a la tele para quedarte? Es el segundo programa en el que participas, ¿Te gusta la experiencia televisiva?

Me gusta la experiencia de la televisión cuando hay algo que contar, cuando creo en la historia que hay que contar. En este caso, más que una historia, para mí era como una herramienta. Aprovechar la televisión para mandar un mensaje un poco más lúdico, relacionado con la gastronomía, no tan serio o no tan instructivo a veces, pero siempre sin perder el punto pedagógico y de comunicar algo en lo que creo que es en la gastronomía.

Ha sido suerte, creo que he ocupado posiciones que ni merezco

- Para el programa se ha tenido muy en cuenta tu perfil consolidado en la alta cocina mundial, recientemente has entrado en el top 100 del mundo, ¿Ha sido difícil llegar o será difícil mantenerse?

Yo creo que es más difícil llegar que mantenerse y el mantenerse casi siempre es algo a veces caprichoso también. No creo que la valía ni la validez de las cosas esté relacionada siempre con lo que tú haces. A veces, es una cuestión de suerte, me considero que casi siempre se me ha tenido muy en cuenta y, a veces, he ocupado posiciones que tal vez ni merezco, pero ni cuando estoy ni cuando no estoy le doy demasiada importancia, la verdad.

Yo creo que es un cúmulo de circunstancias que te permite llegar a posicionarte, sobre todo en una élite mundial, que al final somos muchos los restaurantes que podríamos estar ahí y no son tantos los que tienen cabida.

Al final las cosas suceden. Cuando llegan tienes que disfrutarlas y cuando no, tampoco tienes que dar la excesiva importancia, porque te das cuenta que cuando estás y no estás, tu trabajo prácticamente sigue siendo el mismo.

-¿Cómo consigues cazar las últimas tendencias gastronómicas o cómo te inspiras para innovar?

Yo no estoy a la caza, yo estoy por innovar, pero no pendiente de lo que hacen los demás. Yo prefiero llevar mi propio camino. Me inspiro en el día a día. De alguna manera lo que intento es tener un camino propio e intentar hacer una creatividad que sea mucho más endogámica, no tan basada en tendencias, o en lo que hacen los demás porque no me interesa demasiado.

- Haces mucho uso del producto de proximidad, que incluso por ello recibiste recientemente un premio, ¿Cómo valoras la situación del campo valenciano y las protestas de los agricultores?

Las reivindicaciones tienen mucho sentido. Evidentemente las cosas casi siempre se legislan desde un punto de vista muy alejado de la realidad, del día a día, de las personas que nos dedicamos y pasa en todos los sectores, en el nuestro, en la agricultura, también.

Espero que puedan llegar pronto a un acuerdo válido porque necesitamos al sector primario más que nunca.