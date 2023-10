Silencio oficial de la Generalitat por la petición de rebaja de condena a Camps

La portavoz del Consell, Ruth Merino, prefiere no pronunciarse sobre la dirección de la Abogacía de la Generalitat en el juicio a Camps después de que la Fiscalía retire el delito de fraude.

La Abogacía de la Generalitat, -órgano judicial dirigido por la Presidencia ahora de Carlos Mazón, por lo que su independencia se ha cuestionado durante el mandato del socialista Ximo Puig- juega un papel relevante en las interminables cusas judiciales contra el expresidente Francisco Camps como acusación.

El el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, afronta la décima causa judicial -de todas las anteriores resultando absuelto- en este caso por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel'. Inicialmente Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE elevó su petición a los 9 años al añadir a esos tipos el de tráfico de tráfico de influencias. Finalmente, el PSOE ha decidido adherirse en su totalidad a la petición de la Fiscalía.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía Anticorrupción de rebajar la pena a Camps un año por retirar el delito de fraude, ESdiario pregunta a la portavoz del Consell de la Generalitat por la dirección que tomará la Abogacía de la Generalitat ahora "en manos" del PP. La portavoz del Consell, Ruth Merino, se ha mostrado incómodamente perpleja y ha preferido no valorar el asunto. "Esa pregunta me remito a contestar a otro momento. No nos vamos a pronunciar sobre ese tema", ha respondido.