Puente visita el Puerto de Valencia y se avecina sorpresa para Mazón o Compromís

La visita del ministro de Transporte a Valencia la próxima semana ha generado una gran expectativa porque podría suponer la autorización definitiva para la ampliación de la terminal norte.

La visita de Óscar Puente la próxima semana a Valencia, y más concretamente, al Puerto de Valencia, ha generado una gran expectación por lo que podría llegar a suponer: la aprobación definitiva para llevar a cabo la ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia. Sin duda, la llegada del exalcalde de Valladolid a la capital del Turia puede ser grata para unos, en el caso de que se apruebe, o grata para otros, en el caso de que el ministro visite la infraestructura por otras cuestiones.



La noticia salta el día en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se encuentra en Madrid reunido con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, territorio que se vería también muy beneficiado por esta ampliación y un día después de que Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, sacara pecho de que mientras Sumar y Compromís estén en el Gobierno "ningún ministro firmará la ampliación del Puerto de Valencia". Sin duda, si Puente aprueba la próxima semana está ampliación, podría generar una crisis interna dentro de su principal socio, Sumar, que podría acabar con los valencianos fuera del entramado de partidos que resguarda el paraguas de Yolanda Díaz y supondría un duro golpe para Compromís a nivel nacional, autonómico y local.



Mazón ha afirmado que "ojalá" tuviera más información sobre esta visita. "Me han dicho que me va a llamar y no contemplo otra opción que diga que el Consejo de Ministros de manera inmediata va a autorizar la ampliación", ha manifestado en rueda de prensa, en la II Cumbre Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



Además, ha asegurado que la sociedad civil valenciana está unida en torno a la ampliación de Valenciaport, mientras ha señalado que desconoce si el Gobierno tienen una posición unitaria.



Dicho esto, el jefe del Consell ha manifestado que si la ampliación se desbloquea será "una victoria del pueblo valenciano y del madrileño". "Hemos hecho los deberes", ha subrayado, ya que ha afirmado que se ha "demostrado sobradamente" que la ampliación es sostenible y se ha defendido la infraestructura "en positivo y no como motivo de confrontación".