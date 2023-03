El Botànc maniobra para situar a su presidente de À Punt antes de elecciones

El PP acusa al Botànic de "cacicada" y Vox llama a Ciudadanos "mamporrero del PSPV" por la forma en la que el Gobierno valenciano deja atado el control de la televisión pública.

Nueva jugada para dejar bien atado el control de la televisión pública valenciana antes de batirse en las urnas. Ciudadanos, que recientemente ha dado el cambiazo a su candidato para el Consejo Rector por el jefe de prensa de la portavoz Mamen Peris, ha pactado con el tripartito el nombre del próximo Presidente del máximo organismo de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Aún así no le salen las cuentas, pues para aprobarse en el último pleno extraordinario de la legislatura que tendrá lugar el 29 y 30 de marzo, son necesarios 66 votos. El aspirante a dirigir la Corporación elegido por los grupos, Miquel Francés, no obtendría esa cifra de apoyos. Posiblemente, tampoco en la segunda votación del día siguiente que exige 60 votos. En este caso existe la posibilidad de volver a convocar una tercera votación en la que solo se requiere la mayoría absoluta. Sin embargo, el plazo se ha agotado. Ya no quedan más plenos extraordinarios conocidos como 'plenos escobas'. Pero el Botànic ya se ha quedado con el mal sabor de boca de no renovar el resto de órganos estatutarios y consultivos y no quiere dejar escapar el Consejo Rector de À Punt. Así pues, y pese a que en reiteradas ocasiones abogaban por renovar todos los órganos a la vez, ha forzado un tercer pleno in extremis para, al menos, asegurarse la presidencia de À Punt.

Desde la oposición, la portavoz del PP, Mª José Catalá, ha tildado de "cacicada" la forma "totalmente atípica" de llevar a cabo la renovación de la presidencia de À Punt, "pasando el rodillo con tres plenos hasta que salga uno detrás de otro a las puertas de elecciones". "Esto suena mucho a dejarlo todo arregladito porque nos vamos", ha añadido.

Catalá ha rechazado además la "reacción airada" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a la falta de acuerdo para renovar los órganos estatutarios -dijo que no sería realidad hasta que no hubiera una nueva dirección del PPCV- y ha acusado a los socialistas de no mantener una interlocución fluida con el primer grupo de la oposición.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha rechazado entrar en el "mercadeo" de la renovación de órganos y ha acusado a Ciudadanos de ser el "mamporrero" del PSPV porque "ha querido pillar cacho y le ha salido el tiro por la culata".

"No podemos huir de nuestra responsabilidad (...) Es lo mínimo que tenemos que hacer antes de acabar la legislatura", ha defendido la portavoz adjunta de UP, Estefania Blanes, sobre la renovación de la presidencia de À Punt. Además, ha garantizado que el jueves a mediodía estará "todo finiquitado".

Como síndica de Compromís, Papi Robles ha coincidido en la necesidad de renovar este cargo, mientras ha lamentado la falta de acuerdo entre los grupos del Botànic y la oposición para desbloquear los mandatos caducados de los órganos estatutarios. "Algunos no entienden cómo funcionan las mayorías", ha deslizado en alusión al PP, y ha instado a su síndica, Mª José Catalá, a "no hacerse tantas expectativas".