"Cuántos Goyas con 'P' se ha comido": La insinuación subida de tono de Flores

El diputado de Vox incendia un programa de televisión criticando a Antonia San Juan y a Pedro "papeles de Panamá" (Almodóvar).

El que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana y actual diputado en el Congreso, ha protagonizado una de la tertulias más polémicas sobre los premios Goya. Carlos Flores ha incendiado el programa de televisión El Faro con insinuaciones subidas de tono sobre la actriz Antonia San Juan o vinculando al director Pedro Almodóvar con un caso de corrupción.

Durante la tertulia en La Ocho Mediterráneo, Flores ha recordado una escena en la que Antonia San Juan bromeaba de "los Goyas que me he comido en lugares públicos". El diputado de Vox ha criticado que "la señorita que está vestida de rojo que está detrás de Bayona, contaba cuántos Goyas, no sé si con 'G' o con 'P', se había comido a lo largo de su vida".

"Uf, qué mal, qué mal. Tú que hablas tanto de la zafiedad y de los comentarios de mal gusto, el que acabas de hacer en este momento, creo que te retrata, Carlos", le reprendió la socialista Alicia Andújar.

El PSPV ha aprovechado la ocasión para publicar un fragmento del vídeo y acusarle de "machista" y "misógino" públicamente en el canal oficial del partido recordando su condena por violencia de género hace veinte años.

🔵 @FloresJuberias en #ElFaroLa8: “Para cosa pintoresca es que Pedro Almodóvar hable de impuestos cuando es Pedro papeles de Panamá” 🔵 pic.twitter.com/Oq1HYDPlKB — La 8 Mediterráneo (@la8mediterraneo) February 12, 2024

Y no fue el único comentario aventado del diputado de Vox. Durante la tertulia, también vinculó al director Pedro Almodóvar con un caso de corrupción. Flores criticó que Almodóvar haya "insultado" a su "anfitrión", al vicepresidente de Vox en Castilla y León. "Para cosa pintoresca es que Pedro Almodóvar hable de impuestos cuando es Pedro papeles de Panamá. No sé si las declaraciones de renta le salen a devolver o a pagar", ha insinuado.