"No nos amedrentarán": El Consell y PP, enfrentados por la violencia de género

La vicepresidenta Aitana Mas responde a la denuncia presentada por el PP con otra declaración institucional sobre los derechos de las personas LGTBI.

La idea de un traspaso de poderes "amable" se evapora. El PP y el aún Consell en funciones han protagonizado un último enfrentamiento que ha acabado con una reclamación ante la Junta Electoral. El PP denuncia a la vicepresidenta Aitana Mas por usar el Consell y sus canales oficiales con fines "electoralistas" para "atacarles" y "menoscabar la imagen del acuerdo" de gobierno entre PP y Vox en precampaña electoral. No tanto por el fondo del documento, sino por las formas. Ante la denuncia, Mas acusa al partido de Carlos Mazón de intentar "amedrentarles".

El Consell aprobó el pasado viernes una declaración institucional en la que calificaba de "inadmisible el negacionismo de la violencia machista", con alusión directa a las controvertidas declaraciones de Vox y el principio de acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox, al tiempo que defendía que "la Comunidad Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para el machismo".

A raíz de ello, el PP ha denunciado ante la Junta Electoral que "Aitana Más ha utilizado el foro y su posición institucional para verter mensajes de marcado carácter electoralista con ataques directos al Partido Popular", lo que en opinión del PP vulnera la prohibición contendida en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Desde el Consell confirman que se presentan alegaciones. La portavoz del Consell ha defendido que "no dejará de gobernar hasta el último día" y ello implica "demostrar preocupación ante los hechos conocidos que han generado alarma social". En la declaración institucional se menciona expresamente al pacto entre PP y Vox que cambia el término "violencia de género" por "violencia intrafamiliar". Sin embargo, la también vicepresidenta en funciones ha defendido que "no es una cuestión partidista", sino que es un tema "que excede cuestiones partidistas y se convierte en una cuestión de primer orden y de consenso".

Asimismo, Mas acusa al partido de Carlos Mazón de usar una "estrategia" que desconoce, pero sí señala que "uno de sus razones puede ser amedrentarnos". "No lo van a conseguir", ha reafirmado. Pese que han acabado la legislatura atacando donde más le duele al PP aprovechando los últimos coletazos del Consell para aprobar una declaración con mención expresa a las declaraciones de Vox, Mas niega que sea un "Consell sectario".

Justo después, la portavoz del PP Elena bastidas ha aclarado que lo primero que hará el P en el Gobierno será "ampliar medidas para luchar contra esta lacra". También ha vuelto a insistir en que han presentado la denuncia porque "usan el logo de la Generalitat que es de todos y la rueda de prensa del Consell para atacar al PP".

Usa el Twitter de la Generalitat contra PP y Vox

Además, el PP ha expuesto que el perfil oficial verificado de la Generalitat Valenciana en Twitter se hizo eco de "una declaración institucional que no tiene más objetivo que menoscabar la imagen del Partido Popular y vincularla a la lacra de la violencia de género". Una problemática que, en su reclamación, el PP asegura que "siempre ha condenado y combatido".

El Partido Popular alega que el artículo 8.1 de la LOREG establece que durante el periodo electoral, los poderes públicos no podrán realizar ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales. A su juicio, esto "se vulnera de forma consistente al introducir elementos electoralistas y ataques a formaciones políticas por parte de la vicepresidenta del Consell y portavoz del órgano ejecutivo autonómico".

Además, ha añadido que las declaraciones y publicaciones "exceden de la debida asepsia que deben observar los poderes públicos dentro del periodo electoral y constituyen una toma de partido electoralista por parte de la portavoz de un órgano ejecutivo integrado en el conjunto de los Poderes Públicos a los que alude el artículo 50.2 de la LOREG.

El PP, en su reclamación, cita los antecedentes de los acuerdos de la Junta Electoral Central sobre las manifestaciones de la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la campaña del 28M, así como "reiterada" doctrina del Tribunal Supremo.

Por todo ello, el PP solicita a la Junta Electoral Provincial de Valencia que incoe el expediente sancionador contra la vicepresidenta de la Generalitat a tenor de lo dispuesto en el artículo 152 de la LOREG.

Nueva declaración institucional: por los derechos LGTBI

Un día después de recibir la denuncia de la Junta Electoral, la portavoz del Consell responde aprobando otra declaración institucional más, ahora, por los derechos de las personas LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo el próximo sábado.

"No creo que la Junta Electoral sancione por las políticas y derechos conquistados estos años y que ahora se vean, o no, interferidos por gobiernos", ha expresado Aitana Mas mostrándose segura de que no recibirá una sanción por esto ya que no cambia nada del "futuro", sino que afecta "al presente, a este mismo sábado".