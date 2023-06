Bulo: PP y Vox NO han prohibido concentraciones y la bandera LGTB en Nàquera

El documento firmado por ambos partidos habla de poner en las concentraciones el lema “contra la violencia” y que no se colgarán banderas no oficiales en el Ayuntamiento

Los entresijos de los pactos entre PP y Vox en algunos ayuntamientos están dando para todo tipo de interpretaciones alarmistas por parte de algunos sectores de la izquierda empeñados en vender teorías de la persecución o del apocalipsis contra determinados colectivos.

Es lo que ha ocurrido en Nàquera, el único municipio de la Comunitat Valenciana donde Vox ganó el pasado 28 de mayo y donde ostenta la alcaldía tras llegar a un acuerdo con el PP para un gobierno sólido.

Nàquera ha saltado a la actualidad nacional con titulares como “Vox y PP acuerdan prohibir las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista en un pueblo de Valencia”, que lanzaba un destacado digital y recogían muchos dirigentes de la izquierda para llegar a decir, incluso, que se iban a prohibir todo tipo de concentraciones o que se iba a perseguir la homosexualidad en el municipio.

Sin embargo, estos titulares están tergiversados y no son ciertos, y tan sólo hay que ir a leer el contenido del acuerdo entre PP y Vox en Nàquera para descubrirlo. En el municipio valenciano ni se van a prohibir las banderas LGTB ni las concentraciones contra la violencia machista, entre otras cosas porque estas medidas no serían constitucionales.

El acuerdo entre PP y Vox en Nàquera habla en su punto 16 de “sustituir las concentraciones de ‘No a la violencia machista' por ‘No a la violencia’ o ‘Condenamos toda violencia’”. Las concentraciones se seguirán produciendo ante el asesinato de una mujer, sólo cambia el contenido de la pancarta oficial.

Tampoco se prohíbe la bandera LGTB. En el punto 15 se habla del “cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales”. El decir, que no se colocará la bandera arcoíris -ni ninguna otra que no sea oficial- en la fachada del Ayuntamiento. Pero ni se prohíbe la bandera ni menos aún colocarla a quien quiera.

El acuerdo entre PP y Vox en Nàquera también habla de recortar los gastos superfluos en publicidad, proteger a la infancia, ayudar a los mayores a relacionarse con una administración más ágil, conservación integral del patrimonio histórico, reducción de impuestos o impulsar proyectos de activación del comercio local, aunque estos puntos parece que no interesa destacarlos a determina izquierda.