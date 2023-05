Paulista sale a recalcar su apoyo a 'Vini' tras la persecución de los bresileños

El compatriota de Vinicius y capitán del Valencia, Gabriel Paulista, estalla en redes tras los insultos y la persecución que los medios de su país y sus paisanos lo tilden de racistas.

Gabriel Paulista, capitán del Valencia C.F., y brasileño, ha tenido que salir, en sus redes sociales, a defenderse de todos aquellos compatriotas que le han insultado y tachado de racista después de lo vivido el domingo en un sector de la grada de Mestalla. Paulista, que en el pasado ya salió en defensa de su compañero Mouctar Diakhaby después de que este quisiera abandonar un partido tras un presunto insulto racista de Juan Cala, jugador del Cádiz, condenando cualquier tipo de racismo en el fútbol y apoyando a su compañero de equipo, ha tenido que reafirmar su compromiso, en un comunicado publicado a través de sus historias de Instagram, y repudiar lo hecho por una "pequeña parte de la grada".



Todo el lío viene después de que el jugador, tras una victoria muy importante del Valencia que dejaba prácticamente finiquitada la salvación en una de las temporadas más angustiosas del conjunto 'ché', subiera una imagen en su Instagram con el comentario "Mestalla, eres genial". Rápidamente, miles de brasileños, que hoy condenan el racismo y los insultos en el fútbol, aparecieron en los comentarios del 'post' para insultar y tachar a Paulista de racista. Ante el aluvión de odio, el capitán del Valencia decidió borrar el post y publicar un mensaje en sus historias para calmar las aguas y reafirmar su lucha contra esta lacra en el fútbol apoyando a su compatriota.



“Yo no soy racista como muchos en Brasil, principalmente algunos medios de comunicación están diciendo. Aquellos que cometieron ese acto (los insultos racistas) contra Vinicius tienen que pagar. Sobre mi publicación estaba celebrando una victoria muy importante porque estamos viviendo un año muy difícil. No defendí ese acto racista, solamente quise decir que no debemos echar la culpa a todo el estadio. Había 45.000 personas y una pequeña parte de la grada cometió ese crimen, por lo que no debemos culpar a todos. A lo mejor me expresé mal y muchos no lo entendieron, pero fue eso.”, reza el comunicado.



Sin embargo, y a pesar de la rectificación, miles de brasileños han seguido insultando al capitán del Valencia en su último post.

Último post de Gabriel Paulista en Instagram lleno de comentarios de brasileños recriminando lo ocurrido en Mestalla

Pellegrini pone calma y niega que España y Valencia sean racistas.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, ha sido preguntado hoy, en rueda de prensa, sobre el tema, que ya ha trascendido al plano internacional. Pellegrini, con la calma y señorío que le atesoran, ha querido poner sensatez a la situación dejando claro que ni España, ni la ciudad de Valencia, y Mestalla en concreto, sean racistas. "Calificar a un estadio, una ciudad y un país, por pocas o muchas personas que vayan a un estadio a gritar estupideces, pero en ningún caso la mayoría... yo, personalmente, no creo que ni España, ni Valencia, sean racistas", ha señalado el técnico del Betis en sala de prensa.