El suegro del 'yonki' se compinchó con Garijo y le entregó los audios de Imelsa

Mariano López le indicó a la consellera que Benavent "ha grabado a mucha gente incluso es posible que a usted" y Garijo se hizo una copia del pen que "trabajó antes" de llevarlo a Fiscalía.

¿De dónde salieron los comprometidos audios que arrancaron la investigación del caso Taula y cómo llegaron a las manos de la consellera Rosa Pérez Garijo? Mariano López, el suegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, conocido como el 'yonki del dinero', ha declarado ante el juez en calidad de testigo en la pieza los zombis que investiga a 26 cargos tanto del PP como del PSPV por los contratos falsos en la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.

Con el fin de protegerse en caso de que se descubriera todo como ha ocurrido, el gerente de Imelsa entre 2004 y 2009, Marcos Benavent, condenado ya por desviación de fondos públicos, elaboró archivos de audio que contenían grabaciones de diez horas en las que se implica a cantidad de personalidades públicas, entre ellos el entonces presidente de la Diputación Alfonso Rus.

Mariano, consciente de que su testimonio es clave para la causa, muy nervioso y jadeando durante toda su intervención después de haber faltado a la citación del lunes pasado, ha reconocido ahora que le sustrajo a su yerno la información que podía suponer una prueba de presuntas irregularidades y se lo entregó a la consellera para que esta denunciase ante la Fiscalía.

Según ha manifestado, Benavent graba conversaciones con "varias personas incluso a su entorno mas cercano". No le dijo por qué y "en absoluto" le pareció normal. Preguntado por donde lo guardaba explica que "en un disco externo conectado a mi ordenador" situado en su casa de campo donde vivía su mujer y su hija con 'el yonki' en periodo estival.

"El disco duro estaba fallando. Tenía un mal funcionamiento cada veza peor. Antes de que se perdiera lo que había pensando no solo en los audios sino en cualquier tipo de documento empecé a salvar las pruebas". "Los datos se trasladan del ordenador al disco duro", explica con dificultades respiratorias que dificultan la comprensión con claridad de lo que dice. Fue entonces cuando pasa la información al lápiz de memoria con los audios que ahora están en manos de la Fiscalía y añade que "tiró a la basura" el disco duro estropeado. Eso sí, no ha sabido indicar cuando, si antes o después de reunirse con la actual consellera en Catarroja.

No fue el suegro, sino la entonces diputada de EU en la institución provincial, Rosa Pérez Garijo, quien entregó a la Fiscalía una copia del pen drive que, según sostienen las defensas de los acusados, están manipulados. Y es que cuando el suegro se percata de las gravedad de las conversaciones, según él escuchó "algunos" de los audios "no todos", valoró que podrían existir presuntas irregularidades y se puso en contacto con la consellera: "Cuando veo que tengo los audios hablo con un conocido y me recomienda que lo haga con Garijo". "

Yo le digo que este señor ha grabado a mucha gente incluso es posible que incluso a usted", le dice el suegro a Garijo, según ha relatado Mariano en sede judicial. Ella no daba crédito, pero "me dijo que si era así lo llevaría al Fiscalía". "Vino con su asesor y su ordenador e hizo una copia a su ordenador porque podía constituir un motivo de delito", ha señalado. Cabe recordar, que la pericial de la parte de Alfonso Rus prueba que la copia que ostentaba la consellera tenía menos archivos que la del suegro y que se accedió con posterioridad, aunque sin confirmar que se hayan borrado archivos.



Las defensas acusaron a la consellera de haber "roto la cadena de custodia", pues Garijo reconoció haber "trabajado" ates de entregar a la Fiscalía la copia del pen drive. Al mismo tiempo, el suegro ha afirmado que pasaron "dos semanas" desde que conoce el contenido hasta que se reúne con Rosa Pérez Garijo. En cualquier caso, niega "en absoluto he manipulado" ningún contenido, aunque no ha sido capaz de aclarar alunas cuestiones como indicar el momento en el que escucha los audios o cuándo tiró a la basura el disco duro original.

Con todo ello, esta décimo séptima vista pone fin a las sesiones testimoniales, que concluyen todavía con muchas incógnitas en el aire. La investigación tratará de esclarecer si los audios fueron manipulados, lo cual podría suponer que no se admitiera como prueba.