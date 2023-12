El PP de Moncada denuncia irregularidades en un puesto público del Ayuntamiento

Se trata del puesto de técnico de administración general. Desde el PP advierten de presuntas incompatibilidades entre el tribunal de la plaza y los aspirantes

El Partido Popular de Moncada ha levantado la voz de alarma ante lo que consideran posibles irregularidades en el proceso de oposición pública para la plaza de técnico de administración general (TAG) en el Ayuntamiento de Moncada. Por ello, han solicitado por registro de entrada acceso al informe del departamento de personal sobre el proceso selectivo de la oferta de empleo público ante “presuntas incompatibilidades ante el tribunal de la plaza de los aspirantes”.

Así pues, desde el Partido Popular solicitan la paralización del proceso de forma “inmediata” hasta que se “aclaren” las posibles irregularidades. También han solicitado acceso al expediente completo relacionado con todo el proceso, recordando que la plaza en cuestión corresponde a una oferta de empleo público de 2022, que ha generado especial interés en la comunidad.

"Exigimos transparencia y que desde el equipo de gobierno aclaren qué está ocurriendo con esta plaza de empleo público", han declarado desde el Partido Popular. Además, han advertido que no descartan emprender acciones legales contra el proceso si no se proporciona la información solicitada y no se aclaran las presuntas irregularidades detectadas.