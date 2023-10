La guerra de la ‘T’ de Moncada: Compromís y PSOE se saltan la ley

La oposición recuerda que el topónimo catalanista ‘Montcada’ sigue sin ser oficial pero el gobierno de socialistas y nacionalistas lo impone ya en escritos oficiales del Ayuntamiento

Continúa la guerra en Moncada por el topónimo del municipio después de que el PSOE cediera a las pretensiones de Compromís y asumiera imponer el nombre catalanista de ‘Montcada’ en contra de la tradición y la historia de esta localidad de l’Horta Nord. La guerra por la ‘T’ de Moncada se salda ahora con una denuncia de la oposición al gobierno de PSOE y Compromís por saltarse la ley.

La oposición de Moncada de PP, Vox y Ciudadanos ha presentado una moción al pleno pidiendo al PSPV y Compromís a que cumplan la ley y dejen de utilizar “indebidamente el topónimo Montcada” ya que a día de hoy no es el oficial. Sin embargo, el equipo de gobierno ha rechazado la propuesta y se ha posicionado en contra de la normativa vigente, con su voto en contra.

Partido Popular, Vox y Ciudadanos denuncian que desde el propio Ayuntamiento se utiliza la nueva denominación en escritos, cartelería del cine, saludas e invitaciones “infringiendo el marco jurídico”. A pesar de que en el pleno de septiembre se aprobó el inicio del expediente para el cambio de denominación de la toponimia del municipio de Moncada, recuerdan que el decreto 69/2017, que regula el procedimiento, dictamina: “Los municipios no podrán utilizar denominaciones que no hayan sido autorizados por el órgano competente de la Generalitat". Es decir, hasta que no se tenga resolución definitiva el ayuntamiento no tiene la competencia para el cambio del nombre de la ciudad.

Por todo ello, han instado al “cese inmediato del uso del término Montcada en publicaciones, redes sociales, escritos y demás comunicaciones oficiales hasta la resolución definitiva del expediente de cambio de denominación”.

Desde el PP, la concejal Raquel Martínez ha criticado: “Solo pedimos que respeten la ley y no se la salten. Lo que ha ocurrido en el pleno de este mes es un acto puro de rebeldía del gobierno local que no puede quedar impune. El socialismo en Moncada es rehén del nacionalismo radical de Compromís a cambio de los sueldos políticos más caros de la historia de nuestra ciudad que cuestan más de medio millón de euros al año al bolsillo de los moncadenses”.

Por su parte, la concejal portavoz de Vox, Elena Carrasco, ha declarado que “estamos exigiendo que se cumpla la ley, ya que están perpetrando una auténtica fechoría al incumplir el ordenamiento jurídico. El Gobierno está actuando sin ningún límite moral, ni político, cometiendo una agresión frontal contra el pueblo valenciano de Moncada. Todo ello, a manos de un Partido Socialista que cede al separatismo catalán de Compromís, para así perpetuarse en el poder con indecentes subidas de sueldo”.

Jesús Gimeno, portavoz de Ciudadanos, ha señalado: “Hoy es un día muy triste porque tanto Compromís como el PSOE han votado en contra de cumplir la ley. Compromís por pura convicción y el Partido Socialista por pura conveniencia. El resultado es que han decidido mantener el término Montcada aunque aún no se haya tramitado el expediente. Es una pena, pero muestra la deriva nacionalista y fundamentalista del equipo de gobierno”.

Paralelamente, Partido Popular, Vox y Ciudadanos están llevando a cabo una campaña de movilización vecinal de rechazo del topónimo por estar “en catalán y no en valenciano”. Así, bajo el lema “Moncada está en valencià” las tres formaciones políticas están recogiendo firmas que reflejan “el sentir real de la ciudadanía”, ya que la propuesta no se ha sometido a consulta ciudadana.

En este sentido, reivindican que el topónimo tanto en castellano como en valenciano es únicamente Moncada, ya que así lo avala tanto la bibliografía como la hemeroteca que recoge cuestiones lingüísticas. Además, recuerdan que la ley establece que “la nueva denominación del municipio se adecuará a su tradición histórica y lingüística”, algo que “no ocurre en nuestro caso”. Por todo ello, con todas las firmas que se recojan se presentarán tanto en Consellería como en el Consell para que valoren el cambio del topónimo.