Jugada maestra de Mazón: Flores se va al Congreso y no será vicepresidente

El futuro presidente de la Generalitat sortea el problema de la condena de Flores, una línea roja, y Vox lo manda de número 1 al Congreso, destrozando el discurso de la izquierda

Habrá un acuerdo PP y Vox para gobernar la Comunitat Valenciana con Carlos Mazón de presidente de la Generalitat, pero no tendrá a Carlos Flores de vicepresidente. Vox ha anunciado que lo manda de candidato al Congreso y por tanto Carlos Mazón se quita el problema de meterlo en su gobierno tras las críticas por su condena hace 20 años de “violencia psíquica” a su ex mujer, una “línea roja” para Génova.

Carlos Mazón y Vox además dejan sin discurso a la izquierda en una jugada maestra, que estaba calentando el ambiente con que el PP iba a pactar “con un maltratador” y meterlo en el Gobierno. Eso ya no sucederá. Vox se quedará con la presidencia de las Cortes Valencianas y entrará en el gobierno de la Generalitat gestionando alguna conselleria.

Fuentes de Vox señalan que además serán los de Abascal quiénes determinarán los nombres que ocupan los cargos de Vox, no aceptan vetos ni pedirá opinión a otros partidos sobre sus cargos. Carlos Flores ha defendido que “nunca he dicho que fuera a ser vicepresidente de la Generalitat ni asumir ninguna conselleria. Quería ser presidente. Mi tarea terminaba en el momento en el que Vox abre las urnas e incrementa sus resultados. En las últimas semanas no he hecho ostentación ningún tipo de ambición”.

El vicesecretario de Organización del PP y delegado de Mazón en las negociaciones, Juan Francisco Pérez Llorca, ha insistido en que "el PP elige a los cargos del PP y Vox a los suyos. Nos han comunicado en la reunión que Carlos Flores iba al Congreso. No sé si la decisión ha ido impulsada por la declaración de Borja Sémper, eso habría que haberle preguntado a él. Nosotros no ponemos cordón sanitario a nadie porque si Vox está aquí es porque les ha votado la sociedad Valenciana"..