Mazón lamenta el "ninguneo" de Sánchez a los valencianos sin peso en su Gobierno

El presidente de la Generalitat reprocha a Sánchez y a Yolanda Díaz que "no seamos prioritarios" y reconoce que "hoy es un día difícil para Ximo Puig" que se queda fuera del Gobierno.

La representación de la Comunidad Valenciana es limitada en el Gobierno de Pedro Sánchez. Con solo la ministra Diana Morant revalidando su cargo, se han derrumbado las expectativas socialistas de un aumento de la cuota valenciana correspondiente con el peso del territorio. Es "una muestra más del ninguneo" de Sánchez.

Así lo ha definido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien no le ha sorprendido la falta de presencia valenciana en el Gobierno. Para el jefe del Consell es "la tónica habitual durante todo este tiempo" en otras materias que ha recordado como agua, financiación, inversiones, sin ampliación del puerto, sin apoyo a la cerámica, etc. "Esta vez en forma de presencia de valencianos en el seno del Gobierno. Pues una vez más, se ve que no somos prioritarios para el presidente Sánchez", ha lamentado.

También ha reprochado a Yolanda Díaz que no haya puesto al frente de ninguno de sus cinco ministerios a ningún valenciano de Compromís que forma parte de la coalición plurinacional: "Sumar no entiende que seamos merecedores de más peso en el gobierno de España".

Sobre la ausencia de Ximo Puig en el Gobierno de Sánchez, a quien finalmente no le han concedido un Ministerio como se especulaba, Mazón ha reconocido que "hoy es un día difícil para él", ni siquiera ha acudido al pleno de Las Cortes Valencianas. "Tengo todo el respeto a nivel personal por el expresidente de la Generalitat", ha aclarado Mazón.