Debate en redes: ¿El arroz alicantino le da mil vueltas a la paella valenciana?

Una cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram publica un letrero que no ha dejado a ningún amante de la paella indiferente

La cuenta de Instagram @spainsays tiene 213.000 seguidores. Se definen como una cuenta que reivindica las raíces españolas: "Algo que jamás nos podrán arrebatar". Suelen subir afirmaciones graciosas y ocurrentes que son del agrado de la mayoría de los seguidores, como por ejemplo: "In Spain we don't say 'bye', we say 'Hasta Luego Lucas' and I think is beautiful". Es en la última publicación de esta cuenta donde ha captado la atención de los valencianos y las críticas en los comentarios han pasado de anecdóticas a protagonistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SpainSays (@spainsays)

Tras la afirmación "El arroz alicantino le da mil vueltas a la paella valenciana", muchos de los comentarios han sido reproches de valencianos molestos, que han visto herido su orgullo: "No tenéis ni puta idea", "Unfollow por gentuza", "No me hagáis reír…".

Arroz Alicantino, Paella Valenciana... ¿Hay que elegir?

No obstante otros muchos de los comentarios han seguido la misma línea que la publicación: "¿Se abrió la caja de las verdades? ¿La biblioteca está abierta oficialmente?", "Menos mal que alguien lo dice", "Estoy de acuerdo, y abro paraguas", "Realidades que duelen"... Otros en cambio, optan por la concordia gastronómica, o directamente, por el humor: "Para arroz el de mi madre, y punto", "La paella es como la Cruzcampo, solo gusta en su origen", "El arròs al forn le da mil vueltas a ambos", "Yo te hago un arroz a la Cubana que te chupas los dedos y solo lleva ajos", etc.

El debate está servido, ¿tú qué opinas?