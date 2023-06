Salma Hayek aterroriza con su ‘paella’ y hasta Vanesa Martín le contesta

La actriz mexicana celebra San Juan comiéndose una paella que muchos califican de “arroz con cosas” y la cantante le recuerda “todo wellcome menos esa ‘paella’”

La actriz mexicana Salma Hayek se ha hecho viral en Valencia y no precisamente por su última película, sino por su publicación en redes sociales celebrando San Juan mientras come un plato de paella y exclama un “qué viva España”… paella que como se ve lleva todo tipo de ‘cosas’ y ha vuelto a suscitar el debate sobre el plato valenciano por excelencia.

Hasta la cantante Vanesa Martín tercia en la polémica y responde a Salma Hayek con un irónico “todo wellcome menos esa ‘paella’”. Otros indican a la actriz que “eso es arroz amarillo… pero no paella, la paella no lleva guisantes”.

Otra actriz valenciana, Paula Usero, indica a Salma Hayek “que alguien le diga que la paella no lleva guisantes”. Sin embargo, algunos defienden el plato de la actriz mexicana señalando que “en Andalucía sí le ponemos guisantes”, o “no es una paella valenciana, sino que es una paella con marisco”. La cuestión es que, otra vez, el eterno debate entre “paella” y “arroz con cosas” vuelve a la palestra con una actriz de Hollywood como protagonista.