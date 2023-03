La parte negra de unas Fallas de ‘récord’

Las Fallas de 2023 han sido todo un éxito. Los datos están ahí, más de un millón de visitantes, restaurantes y hoteles llenos, días soleados… Sin embargo, una vez pasada la fiesta, las críticas hacia las Fallas vuelve aflorar más verdes que nunca en redes sociales por el caos absoluto que se ha apoderado de la ciudad durante cinco intensos días.

Una vez hecho el balance, la realidad, al igual que los datos, también está ahí; ‘ríos de pis’ que llenaban barrios icónicos del ‘cap i casal’, puestos de comida invadiendo las calles sin ningún tipo de control, vandalismo y robos, con centenares de móviles “desaparecidos” en verbenas o grandes aglomeraciones de gente que atascaron el acceso de lugares como la Estación del Norte, hasta tal punto que el día 18 hubo quién tuvo que estar una hora para poder salir de la Mascletà.

Los hurtos a turistas y falleros llegó a tal punto, que muchas verbenas, como la del Negrito, en la plaza del Negrito, pararon su música en algún momento de la noche para avisar a los asistentes de que fueran con cuidado.

Las redes sociales han abierto el debate una vez finalizada las fallas: ¿Está preparada la ciudad para albergar un número tan gran de gente? ¿Se podía haber hecho algo más para evitarlo? ¿Se han ‘Sanferminizado’ las fallas? ¿Se está convirtiendo Valencia en Magaluf durante una semana con la escusa de las fallas? ¿Es sostenible este modelo tan salvaje?… muchas preguntas alrededor de una fiesta que este 2023 volvía sin ningún tipo de restricción y que ha sorprendido con sus datos hasta al más optimista.

El "todo vale" porque son Fallas agota. Y decirlo no es ir en contra. A mi las Fallas me encantan lo q no me encanta es q mis gatas estén estresadas x los petardos q suenan sin parar, la música hasta las mil, el corte de calles sin coherencia, la suciedad y olor a pis y vómito... https://t.co/8xYBFw5wF9