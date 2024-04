Joan Ribó recula y pide a Oltra que vuelva tras darle la patada

El exalcalde de Valencia que cerró la puerta a la exvicepresidenta, marcó distancias y la criticó le implora que se reincorpore "a primera fila" porque "te necesita" Compromís.

Con el archivo del caso de Mónica Oltra, muchos militantes de Compromís arrepentidos por echar del partido a su líder comienzan a recular. Aquel que expulsó a Oltra al conocerse su imputación y la ha venido criticando en distintas ocasiones ahora le implore que regrese. El exalalcalde Joan Ribó le plantea la "necesidad" de su reincorporación "a primera fila" dada la situación en la que se encuentra el partido.

"No me planteo su presencia. Compromís no es de una sola persona". Así le cerró la puerta Joan Ribó a Mónica Oltra en diciembre de 2022 por el escándalo del presunto encubrimiento de abusos sexuales de su expareja a una menor tutelada ahora sobreseído. En cambio, ahora en a oposición con las encuestas desfavorables y brechas internas, ha pedido a Oltra que vuelva al partido.

En primer lugar, Ribó ha felicitado "a quien lo ha padecido en primera persona" a través de un artículo de opinión en Levante EMV. "Hay un mal personal indudable que se le ha hecho que creo que ninguno se hará responsable. Es profundamente injusto" ha dicho aquel mismo que se despegó de ella defendiendo que sólo habían coincidido un par de veces y que también continuó criticándola cuando la exvicepresidenta ofreció una entrevista en La Sexta para dar explicaciones sobre el asunto. "No era el momento", consideró. "En su momento aposté porque pasara a segunda fila", ha reconocido en el citado artículo.

Ribó ha destacado sus "diferencias". "Como Mónica sabe muy bien, no siempre hemos pensado lo miso sobre muchos temas". Y es que Ribó ha cargado contra su compañera de partido en distintas ocasiones durante su trayectoria como, por ejemplo cuando se pasaba de sus límites llamando "ultra" al PSPV o por la gestión de la renta valenciana de inclusión.

Pese a todo ello, ahora el exalcalde le ha pedido "que considere seriamente volver a primera fila de la actividad política en Compromís". Y se lo propone de dos formas distintas, o bien presentándose junto con Sumar a las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, o bien a través de algún cargo orgánico en el partido para constituir "una federación estructurada y organizada". Ha remarcado que el partido "te necesita" dado el contexto político actual que les ha dejado en la oposición tras perder las elecciones.