Archivada la causa contra Mónica Oltra ¿Volverá en las europeas y a Compromís?

El juzgado acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias contra los 16 investigados por presuntamente encubrir los abusos sexuales del ex marido a una menor tutelada

Mónica Oltra se libra del banquillo. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación contra la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, y del resto de los 16 investigados de la Conselleria de Igualdad y de su gabinete al no apreciar delito de encubrimiento de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra a una menor tutelada.

El magistrado Vicente Ríos considera que "todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales contra las personas investigadas -Mónica Oltra y su equipo- en estas Diligencias Previas se han desvanecido por completo”.

El archivo provisional de la causa de Mónica Oltra puede ser sin embargo una patata caliente para Compromís. Al quedar libre de la investigación de la Justicia, la ex vicepresidenta podría volver a intentar volver a la política. Compromís reclama un puesto destacado y de salida en la lista de Sumar para las elecciones europeas de junio… Donde Mónica Oltra podría reforzar el proyecto ahora alicaído de su amiga Yolanda Díaz ¿Dará ese paso? ¿Intentará volver al liderazgo de Compromís?