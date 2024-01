Cuando menos te lo esperas, en casa sale la criada respondona

Desconoce con sus palabras lo que fue y significó Manuel Broseta en la recuperación de las libertades en España y de la personalidad política de los valencianos .

Hay ciertas citas a cuidar con el máximo respeto en la política valenciana. Una de ellas es la que todos los 15 de enero llama a recordar el asesinato del profesor Manuel Broseta por la banda terrorista ETA frente a la Facultad de Derecho donde impartía sus clases de mercantil como catedrático. Un recuerdo acorde con el respeto que merece su forma de ser como fue el abogar, siempre, por la concordia, el respeto y el encuentro de aquellas personas leales a la Libertad, fueran cuales fueren sus posiciones políticas.

El lunes pasado era el 32 aniversario de su asesinato. Allí se encontraron por respeto a su legado, y a petición de la familia, que no hubiera hecho falta, los dos presidentes de la Generalitat, Carlos Mazón y Ximo Puig, depositando una corona de laurel en la base del monolito que recuerda ese condenable suceso. Juntos, ambos presidentes, dieron testimonio de ese legado. Pero he aquí, que, sin venir a cuento de la cita, se descuelga Vicente Barrera tachando al Ximo Puig de “hipócrita” por presentarse en el acto cuando el fin de semana había estado su jefe de filas, Pedro Sánchez, en otro con sus actuales socios del Gobierno, y no se lo había reprochado; se refería a Bildu, los herederos políticos de ETA.

No tiene explicación. Lo único que hizo con eso fue crearle problemas al gobierno presidido por Carlos Mazón

Es difícil no estar indignado con ese personaje del espectáculo que nadie esperaba verlo de vicepresidente primero del Consell. Desconoce con sus palabras lo que fue y significo Manuel Broseta en la recuperación de las libertades en España y de la personalidad política de los valencianos durante el tardofranquismo y en la transición democrática. Solo un ejemplo: el 28 de septiembre de 1976, cuando era presidente del Gobierno de España Arias Navarro, presentaba en el registro de entrada del Gobierno Civil de Valencia y como primer firmante un escrito solicitando la autorización del Gobernador Civil para la manifestación cívica del 9 de octubre como “celebración del Dia del País Valenciano”. El escrito lo firmaba él, junto a Carles Dolz Soriano, del Movimiento Comunista de España, José Vicente Guía Marín, del Partit Socialista d´Alliberament Nacional dels PP.CC., José Antonio Sorzano, del Partido Socia-Demócrata de España, y José Antonio Noguera Puchol, al igual que él demócratas independientes.

No solamente fue el decano de la Facultad de Derecho que desafió al Ministerio de Educación protegiendo a los estudiantes de derecho expedientados en 1973. Se sentó con quien fuere necesario para que la democracia fuera posible en España, y se encontró con todos aquellos que estaban por la libertad, la amnistía y un estatuto de autonomía para el Pueblo Valenciano. Lo hizo entre 1969 y 1977 en los encuentros de la oposición al franquismo en el restaurante Les Graelles, con su amigo Antonio Palomares, el secretario general del PCPV, en la Junta Democrática de Valencia, de la que fue su presidente, y en la Taula de les Forces Polítiques y Sindicals que presidió, formando parte de la POD que negoció con Adolfo Suárez la transición a la democracia. Él estuvo ahí, siempre.

Y es ese legado de concordia, tolerancia y encuentro de los que no piensan igual en política, es lo que estaba presente este lunes pasado con la presencia de los dos presidentes para honrar su recuerdo. Un recuerdo y un homenaje que todos los años se repite y se repetirá. Pocos valencianos serán tan recordados en la memoria de nuestro pueblo como el del profesor Manuel Broseta, no solo por los que fuimos alumnos suyos y combatientes en la misma trinchera, aunque en sitios distintos pero que él nos supo unir.

Es por todo esto que no se entiende como Vicente Barrera, que estudió derecho y se le supone que conoce lo que significó Manuel Broseta que dijera y expresara lo que escribió en su tuit siendo un miembro destacado del Gobierno Valenciano. No tiene explicación. Lo único que hizo con eso fue crearle problemas al Gobierno de Unidad PPCV-Vox presidido por Carlos Mazón al que no le quedó más remedio, y con razón, que reprocharle su actitud. Un Consell de Unidad al que le debe una lealtad que olvidó.

Un olvido del todo sospechoso en una persona que se le supone inteligente. A no ser que Vicente Barrera no se atreviera a decir que 'no' a unas palabras pedidas desde Bambú, la sede de Vox en Madrid, para utilizar políticamente la ocasión y afear al Gobierno de Pedro Sánchez utilizando la reprobación a Ximo Puig en el acto de recuerdo a una víctima de ETA sin saber quién era y lo que significa Manuel Broseta en Valencia.

Pues,¡ no!, señor Vicente Barrera, hay veces que hay que ser valiente y decir que no, a pesar del cargo de amenaza que ello supone. No a los que no saben en Madrid lo que significa en Valencia el recuerdo del pasado lunes; no, a los que desconocen que Manuel Broseta no fue una víctima más de los asesinos de ETA, pues se asesinó a un líder reconocido, respetado y recordado por los valencianos; no, a los que ignoran con tremenda soberbia lo que más repudiaba Manuel Broseta: el desconocimiento en Madrid de la gran variedad cultural de la Nación Española, especialmente la cultura y la lengua propia de los valencianos. Pregúnteselo a Consuelo Reyna, testigo de sus confidencias.

Por no saber decir que no a lo pedido por Bambú, Vicente Barrera ha mostrado la peor imagen que podemos ver en Vox los valencianos como es la falta de respeto a lo mejor de nuestra historia reciente hecha de concordia, respeto y encuentro entre dispares en política, valores que hicieron posible la Constitución Española de 1978 que el profesor Manuel Broseta nos enseñó a respetar. Con ese tuit has sido la criada respondona que no sabe de qué va lo que ocurre en la casa.