Més de 255.000 persones van seguir el debat per À Punt

La radiotelevisió pública oferirà el 28M a les 20 hores el primer dels esperats sondejos de les eleccions municipals i autonòmiques a les quatre ciutats principals per la consultora GAD3.

Més de 255.000 persones van triat anit la televisió d’À Punt per a seguir des de casa les propostes dels sis candidats a la Presidència de la Generalitat. La cadena pública va tindre pics d’audiència

de l’11%, sent la segona opció del prime time en aquest franja de la nit de dijous. El debat va tindre un 6,2% de share amb 90.000 espectadors de mitjana.

El minut més vist del debat tingué lloc a les 23:46 hores amb 116.000 espectadors, l’11,1% de l’audiència, en la intervenció de la candidata de Ciutadans Mamen Peris, que parla de violència masclista. El debat del dijous 25 de maig es converteix en l’emissió que més aporta al share de la cadena en el dia amb 28,1% i va aconseguir el suport dels espectadors de 25 a 44 anys amb el

8,0% de quota de pantalla i dels majors de 64 anys amb un 7,1%.

L’Anàlisi després del debat va signar un 5,7% de quota. Amb aquesta confiança i suport dels espectadors d’À Punt enceta la receta final cap al desenllaç que ens oferiran les urnes aquest diumenge. La cobertura informativa de la campanya electoral a À Punt conclourà aquesta nit, a les 22 hores, amb el programa 28M: última parada, presentat per Marta Ventura. Serà un programa especial de fi de campanya, amb connexions en directe amb els últims actes dels partits polítics i una taula d’anàlisi amb expertes i experts que analitzaran com arriba cadascun dels candidats i candidates a la cita del 28M.

El diumenge 28 de maig, dia de les eleccions, els serveis informatius d’À Punt encetaran la jornada amb un avanç informatiu a les 12 del migdia i un altre a les 18 de la vesprada, presentats per Victòria Maso. Els equips d’informatius començaran a traslladar l’ambient de l’emocionant nit electoral a partir de les 19:30 hores amb un programa especial 28M presentat Marta Ventura i Mathies Muñoz. A les 20 hores À Punt oferirà el primer dels esperats sondejos de les eleccions municipals i autonòmiques a les quatre ciutats principals amb les dades facilitades per la consultora

d’investigació social i comunicació, GAD3.

A partir de les 21:15, fins a la mitjanit, amb 28M: el resultat À Punt informarà de les dades electorals i farà connexions amb les diferents seus dels principals partits polítics. En acabar serà el torn de 28M: l’anàlisi. Quan se sàpiguen els resultats electorals, els nostres experts (Susi Boix, Paola Cannata, Xavier Borràs i Alexis Lara) analitzaran les diferents opcions que apareguen al panorama valencià.

En paral·lel, per la ràdio d’À Punt a partir de les 19:45 hores es podrà seguir tota l’actualitat de la jornada amb Jordi Cabezas i Patricia Orts en un programa que, fins la matinada, oferirà l’anàlisi i opinió de nombrosos politòlegs i altres experts en informació política. A més, el web d’À Punt (www.apuntmedia.es) oferirà minut a minut les primeres dades d’aquesta nit electoral.

Cine amb temàtica electoral pel cap de setmana

Per a la sobretaula de jornada de reflexió, del 27 de maig a les 15:40 hores, la programació d’À Punt inclou la pel·lícula Els idus de març, dirigida i protagonitzada per George Clooney, amb Ryan Gosling i Jennifer Ehle. L’argument ens mostra com jove comença a treballar com a cap de premsa d’un prometedor candidat que es presenta a les eleccions primàries del Partit Demòcrata nord-america. Durant la campanya, tindrà l’oportunitat de comprovar fins a quins extrems es pot arribar per a aconseguir l’èxit polític.

Per a la jornada electoral la pel·lícula de migdia també és de temàtica electoral. Amb el títol L’últim vot està dirigida per Michael Stern Joshua, i protagonitzada per Kevin Costner, Madeline Carroll i Stanley Tucci. La cinta ens situa en la vida de Bud Johnson, perdut per l’alcohol. El que més li importa a la vida és la filla, Molly. Ella, que només té dotze anys, introduirà son pare, sense

voler, en la vida política.