'El Juli': “Lo que pase de aquí en adelante será otra historia"

"Nos jugamos la vida, y el mejor premio es el reconocimiento de los compañeros, del público y el que recibo de la Tertulia Taurina del Ateneo”, destaca el torero.

El maestro Julián López, ‘El Juli', (Madrid, 1982) ha recibido este jueves por la noche el ‘Premio Distinción Enrique Mora Guillén 2023’ que otorga la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil de Valencia. El acto, ha tenido lugar en el Teatro Ateneo, que ha registrado un lleno, emulando los registros de asistencia que presentaban las plazas de medio mundo cuando el torero madrileño, ya leyenda, aparecía en el cartel.

El ‘Premio Distinción Enrique Mora Guillén 2023’ fue aprobado por la Tertulia Taurina por unanimidad a favor de ‘El Juli’ “por su dilatada y exitosa carrera profesional 25 años después de su alternativa”, y a la que puso fin el pasado mes de octubre.

“Agradezco mucho este premio de una institución de la envergadura del Ateneo. Se agradece que valoren el esfuerzo del difícil mundo del torero. Nos jugamos la vida, y el mejor premio es el recocimiento de los compañeros, del público y el que me entrega el Ateneo Mercantil. Sentirse querido y reconocido es importante y especial. Me siento orgulloso y feliz”, dijo el maestro sobre el escenario en un acto presentado por el periodista taurino Jorge Casals.

Julián López recogió el Premio Distinción -una escultura en bronce del artista valenciano Raúl Hernández, que recrea un torero hacienda una media verónica junto a la fachada del Ateneo- de manos de la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa; del coordinador de la Tertulia Taurina del Ateneo, Paco Roger, y de Enrique Mora Rubio, vicesecretario del Ateneo Mercantil e hijo del fundador de la tertulia.

Julián López recalcó, en declaraciones al Ateneo Mercantil, que la decisión tomada en octubre de abandonar los ruedos sigue firme y que, no hay vuelta atrás. “Yo dije que se acababa una etapa. Una etapa muy intensa de mi vida. Es una profesión muy posesiva, de mucho esfuerzo, y tenía cosas en mi vida a la que dedicarles tiempo. Necesitaba ese espacio, aparcar esa presión y responsabilidad que siempre he tenido encima. Lo he visto como el fin de una etapa. Del futuro no sé nada, pero sí sé que lo que pase de aquí en adelante será otra historia. La mía es la que ha habido, para bien o para mal. Se ha rematado una etapa de 25 años de toreo, que es muy difícil, y de la que me siento tremendamente feliz”, recalcó.

"Un estilo propio"

Por su parte la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, dio las gracias al maestro Julián López por haber sido espejo para muchas de las nuevas generaciones de toreros; por habernos hecho feliz en la plaza; por crear un estilo propio y por la estela de éxitos que has dejado a tu paso durante dos décadas y media. Nadie mejor que ‘El Juli’ entendió el diálogo y duelo existente entre toro y torero”

El ‘Premio Distinción Enrique Mora Guillén’ se creó hace ahora 22 años. Esta distinción se entrega en un acto abierto al público en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil. El año pasado la Tertulia Taurina del Ateneo le otorgó el Premio Distinción al torero Emilio de Justo. En anteriores ediciones fueron premiados el equipo de retransmisiones de Castilla la Mancha Media, que dirige José Miguel Martín de Blas; Vicente Ruiz, ‘El Soro’, Enrique Ponce, Paco Ureña o Roca Rey.