Las caras y muecas de Baldoví y compañía al ver elegida a la presidenta de Vox

Alegría y satisfacción en Vox al proclamarse la diputada Llanos Massó presidenta de Las Cortes. No tanto en los escaños de su al rededor. Mientras los miembros de Vox han felicitado a la nueva presidenta del parlamento valenciano, Compromís se muestran ajeno a la votación. Llama la atención la mueca de Baldoví, que sentado justo detrás en su escaño provisional, no sólo no ha aplaudido sino que ha dado la espalda a Massó. El recelo y la resignación se respira en el ambiente. Su compañera Raquel Tamarit se da la vuelta y comparte una mirada cómplice con el candidato de Compromís. Reacciones similares han tenido los diputados del PSOE. Más aún después al conocer que el PP le deja en evidencia regalándo un asiento de la mesa a Compromís.